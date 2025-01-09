باترول الجديد كليًا يُرسي معاييراً مميّزة للغة التصميم في مجموعة سيارات الدفع الرباعي من نيسان في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (08 يناير 2025) – عززت نيسان باترول الجديدة كليًا التي تم إطلاقها مؤخرًا مكانتها بتدشينها فصلًا جديدًا لعلامة نيسان في الشرق الأوسط يتسم بالجرأة والتميز، وذلك باعتبارها معيارًا للتصميم والإبداع في المنطقة وخارجها. وكأحد أول خمس سيارات رياضية متعددة الاستخدامات جديدة بالكامل سيتم طرحها في المنطقة بحلول السنة المالية 2026 بموجب خطة أعمال نيسان العالمية "ذا – آرك"، يجسد باترول نهج نيسان الجريء في الابتكار والتصميم، حيث يمزج بسلاسة بين إرثه العريق الذي يمتد لأكثر من 70 عامًا وأبرز ملامح التطور الحديث.
ولا شك أن طراز نيسان باترول الجديد كليًا ليس مجرد تطور، بل هو تعبير عن حقبة جديدة من تصميم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من نيسان، بتصميمه المميز الذي يوازن بين القدرات المتفوقة والرقي والفخامة. ويجمع نيسان باترول الجديد كليًا بين التراث الغني والجماليات المتطورة،كما يُجسد مفهوم التوازن الأمثل بين فلسفة التصميم العالمية لشركة نيسان من خلال مفهومَي "الحضور الجريء" و"المكانة الراسخة".
وجاء تصميم سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، ثمرًة لأبحاث مكثفة أُجريت في مناطق رئيسية حول العالم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط، وحرص المصممون على أن يعبّر التصميم الجديد عن ثنائيتها الديناميكية، من خلال خطوطها الجريئة وأبعادها المتوازنة، حيث يمتاز تصميم باترول بوجه عام بإطلالته المهيبة، فيما تبرز تفاصيله الدقيقة أبرز ملامح جاذبيته الفاخرة.
ويقول تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS: "يُعَدّ باترول الجديد كليًا تعبيرًا جريئًا عن لغة التصميم الجديدة التي تنتهجها نيسان وتجسيدًا لرؤيتنا للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط. منذ ظهوره لأوّل مرة، أثبت باترول أنّه جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي للمنطقة. وقد استوحى هذه الطراز الأحدث من باترول ملامحه من إرثه العريق في التصميم ليقدم لنا سيارة تحتفي بمكانتها الأسطورية. وباعتباره أبرز مثال على تميّز لغة تصميم نيسان، يعكس باترول الجديد كليًا التزامنا الثابت بتلبية تطلعات عملائنا ووضع معايير جديدة ومبتكرة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات."
وبدءاً من مقدمة السيارة، يبرز باترول فلسفة التصميم وفق مفهوم "الحضور الجريء"، وقد تم تعزيز تصميم المقدمة بشبكة أمامية أكثر اتساعًا ووضوحًا على شكل حرف V والتي توجه تحية للجيل الثاني من باترول بشريطها الأفقي المدمج. وتقترن هذه الميزة البارزة بخطوط منحوتة حادة وعناصر إضاءة حديثة، ومن بينها تصميم المصابيح الأمامية الجديدة والمميزة على شكل حرف C مزودج، حيث يشكلان معًا مظهرًا خارجيًا مستقبليًا لطراز باترول. كما يعزز شريط الإضاءة الخلفي بعرض السيارة هذا التطور، فيما يحافظ على حضوره القوي وهيبته.
أما فيما يخص المظهر الجانبي فيتميز تصميم سيارة نيسان باترول بخط كتف مائل يمتد من الأمام إلى الخلف، ما يعكس مزيجًا بين الهيبة والرشاقة، ويستكمل خط النافذة المرتفع هذا المفهوم بين القائمين الثالث والرابع بطلاء أسود يؤكد على فكرة السقف العائم. ويزين شعار باترول الشهير القائم الثالث، ما يعزز هوية وحضور السيارة. وتؤكد العجلات المعدنية الأنيقة قياس 22 بوصة الجديدة على رشاقة وقوة هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، بينما تعمل لمسات أضواء LED الأنيقة على الارتقاء بالتصميم العام، وتحقيق التوازن المثالي بين العناصر الجمالية والوظيفية.
ومن الداخل، توفر المقصورة الفاخرة لسيارة باترول لمحة عن التزام نيسان بتأكيد مفهوم "المكانة الراسخة"، وإظهار الحرفية والاتقان والابتكار المخصص للسائق والركاب. وتهيمن شاشتان كبيرتان على الكونسول الأمامي، بينما تبرز المواد الملساء والمكونات المدمجة بعناية على رونق وأناقة التصميم، وذلك تماشيًا مع المفهوم الياباني (إتقان الاستفادة من المساحات)، بالإضافة إلى تصميم كل صف من المقاعد بنفس القدر من الاهتمام بالتفاصيل.
وتوفر المساحات المحسّنة والجلد المبطن الفاخر مع التطريز الدقيق المستوحى من أنماط "كوميكو" اليابانية التقليدية للركاب تجربة فاخرة، وفي الوقت نفسه، تكّرم اللمسات الفريدة بما في ذلك شارة "منذ عام 1951" على الكونسول الوسطى إرث باترول الممتد.
ويلتقي المفهوم العملي بعناصر الأناقة في كل تفاصيل المقصورة الداخلية، بدءاً من الزجاج المقاوم للصوت الذي يضمن الهدوء والسكينة أثناء القيادة، إلى لوحة الشاحن اللاسلكي للهاتف والمصممة على شكل كثبان رملية، ما يعكس البيئة الطبيعية لسيارة باترول. ومع زيادة سعة الحمولة والمقاعد المصممة بعناية، بما في ذلك مقاعد الصف الأول والثاني المجهزة بتقنية دعم العمود الفقري المستوحاة من وكالة ناسا، تم تصميم سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا لرفع مستوى الراحة في كل رحلة، سواء داخل حدود المدينة أو خارجها.
وبذلك، تتميز سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بتصميمها القوي وراحتها الفائقة باعتبارها أيقونة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي صُممت لتقدم مصدر الإلهام والقدوة لتمكين السائقين في جميع أنحاء المنطقة. وتتوفر السيارة ضمن مجموعة من سبعة ألوان خارجية مذهلة، والتي تم تطوير كل منها لتعزيز مظهرها الديناميكي، بالإضافة إلى أربعة خيارات أخرى ثنائية اللون لمزيد من التخصيص، ما يمنح مالكي باترول القدرة على التعبير عن أسلوبهم المتفرد واستحضار الاحساس القوة والأناقة.
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