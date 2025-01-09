"شركة تطوير" و "مصرف الراجحي" يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي لتطوير مشاريع جديدة

(MENAFN
- Golin Mena) الرياض، المملكة العربية السعودية، 31 ديسمبر 2024: أعلنت شركة تطوير عن توقيع اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي، بهدف تمويل مشاريع تطويرية جديدة ضمن خططها للمرحلة المقبلة. تأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا على التزام القطاع الخاص بدوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواكبة للأحداث الاقتصادية المهمة المقبلة.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير، الأستاذ رياض الثقفي، والمدير العام لمجموعة مصرفية الشركات الأستاذ حسام البصراوي.
و في تعليق له، قال الأستاذ رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير:
"تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسيرتنا نحو تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة. نحن ملتزمون بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ مشاريع تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي."
تهدف شركة تطوير من خلال هذا التمويل إلى ضخ استثمارات كبيرة في السوق المحلي لتطوير مشاريع متنوعة مع شركائنا بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي. وتشمل هذه المشاريع خططًا نوعية تعزز البنية التحتية وتساهم في الارتقاء بجودة الحياة في المملكة.
تجسد هذه الاتفاقية التزام شركة تطوير بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسخير الإمكانات التمويلية لتطوير مشاريع تواكب تطلعات المملكة الاقتصادية والتنموية.
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