خرّيجو وايل كورنيل للطب - قطر يلتقون مجدداً في مدينة نيويورك

(MENAFN
- Weill Cornell Medicine - Qatar) الدوحة - 8 يناير 2025: اجتمع أربعة وثلاثون طبيباً وطبيبة من خرّيجي وايل كورنيل للطب - قطر يعملون حالياً في الولايات المتحدة الأميركية في لقاء خاص أقامته الكلية في "ييل كلوب" في وسط مانهاتن بمدينة نيويورك.
والخرّيجون الذين حضروا يشغلون مناصب في عدد من أبرز المؤسسات الطبية المرموقة الأميركية، منها مستشفى نيويورك-بريسبيتيريان/مركز وايل كورنيل الطبي ومستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن وبراون ميدسِن بروفيدنس في ولاية رود آيلاند ومستشفى ييل نيو هيڤن في ولاية كنتيكت وغيرها من المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة. وتشمل تخصصاتهم الطبية العالية طب الأعصاب، طب العيون، طب حديثي الولادة، التوليد وأمراض النساء، الطب النفسي، طب الباطنة، الجراحة، وأمراض القلب.
حضر اللقاء الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب - قطر، والدكتورة ثريا عريسي نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج، السيدة ديمة الشيخلي مديرة التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر، السيد عبدالرؤوف الدويري اختصاصي شؤون الخريجين، والسيدة هوري تشيرويان مديرة مكتب الكلية في نيويورك. وانضمّ إليهم من وايل كورنيل للطب - نيويورك الدكتور مايكل ستيورت العميد المشارك الأول المؤقت للتعليم، والدكتور فيشال دوديا الأستاذ المساعد في الطب الإكلينيكي.
وقد تابع الحضور عروضاً تقديمية للتعريف بأخبار الخرّيجين وإنجازاتهم، وتسليط الضوء على برامج الكلية ومبادراتها الجديدة. وألقى الدكتور شيخ كلمة تناول فيها أنشطة الكلية ومجالاتها البحثية في الآونة الأخيرة، والأهمية البالغة التي توليها الكلية للابتكار في الطب وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلمّ الآلي في قطاع الرعاية الصحية.
وتحدّثت الدكتورة زينب الأنصاري، خرّيجة دفعة 2023 والطبيبة المقيمة في الطب النفسي حالياً في جامعة صني داونستيت هيلث ساينسيز في نيويورك: "عندما كنت طالبة طب في وايل كورنيل للطب - قطر رأيت حرصاً جديراً بالثناء من الكلية على توطيد التواصل بين طلابها وخرّيجيها. واليوم كخرّيجة رأيت استمرارية في هذا النهج من خلال هذا اللقاء الذي جمع خرّيجين من دفعات مختلفة. سعدنا كثيراً ونحن نشاهد خرّيجين يعملون في مختلف التخصصات الطبية، ومن شأن العلاقات الشخصية والمهنية المتأتية من مثل هذه اللقاءات أن تفيدنا جميعاً في المستقبل. وهذا اللقاء أعطانا رؤية متعمقة عن قطاع الرعاية الصحية في مختلف المدن والمستشفيات الأميركية وأتاح لنا مناقشة سبل التعاون والاستفادة من خبرات بعضنا البعض. وأنا واثقة بأن مجتمع وايل كورنيل للطب - قطر سيتوطد أكثر فأكثر وسيواصل مسيرة الإنجاز والتميّز".
وقال الدكتور الشيخ: "سعدنا كثيراً بلقاء هذه الوجوه المألوفة والإصغاء إليهم وهو يتحدثون عن إنجازاتهم المهنية وتطلعاتهم الطموحة نحو المستقبل. إن مجتمع خرّيجينا آخذ بالتوسع ويشكّل اليوم شبكة مترامية من الخرّيجين لتيسير التعاون بينهم، وتطوير الأفكار المبتكرة، واقتناص الفرص المهنية والبحثية في قطاع الرعاية الصحية في قطر والولايات المتحدة وحول العالم".
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