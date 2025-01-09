تصريح سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي يشيد بحزمة المشاريع الإسكانية الجديدة في دبي

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 يناير 2025،
أكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، حزمة المشاريع الإسكانية الجديدة، التي تتضمن بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية، يجسد رؤية سموه في تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، بما يدعم رؤية دبي كمدينة تحتضن طموحات أبنائها وتلبي احتياجاتهم.
وأشار سعادته إلى أن تخصيص الأولوية في هذه المشاريع للمشاركين في مبادرة "أعراس دبي" يبرز حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتهيئة بيئة ملائمة لبناء أسر مستقرة تسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية روابط التماسك المجتمعي في الإمارة.
وأضاف سعادته: "لا تقتصر هذه المبادرة على تحسين جودة الحياة فحسب، بل تحمل أيضًا رسالة إنسانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تضع راحة المواطنين وسعادتهم ضمن أولوياتها، وهي خطوة تعزز من دور حكومة دبي في تمكين الشباب وتحقيق تطلعاتهم، وتهيئة مستقبل مستدام يلبي طموحات الأجيال القادمة."
وختم سعادته قائلاً: "نثمن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي هذه المبادرات الطموحة، ونعمل بتناغم تام مع قيادتنا الرشيدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية إمارة دبي المستقبلية في تحقيق رفاهية وسعادة مواطنيها."
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