آلات البيع وقطاع التجزئة تدفعان النمو في صناعة تكنولوجيا الخدمة الذاتية

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- P&S Intelligence) وفقًا لأحدث دراسة بحثية للسوق نشرتها شركة P&S Intelligence، من المتوقع أن تصل قيمة سوق تكنولوجيا الخدمة الذاتية العالمية إلى 76.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.8% خلال هذا العقد.
ويرجع هذا النمو في المقام الأول إلى الطلب المتزايد على الأجهزة الآلية، والاتصال اللاسلكي، وحلول الإدارة عن بعد، إلى جانب انتشار آلات الخدمة الذاتية. كما يتم تعزيز توسع السوق من خلال دمج ميزات الأمان البيومترية، مثل التعرف على بصمات الأصابع، مما يتيح المعاملات النقدية الآمنة. وتمكن هذه التقنيات المستهلكين من الوصول إلى الخدمات بشكل مستقل دون الحاجة إلى مشاركة مباشرة من الموظفين.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع آلات البيع نموًا كبيرًا على مدى السنوات القادمة. ويمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى التبني المتزايد لآلات البيع في المكاتب التجارية والمساحات التجارية، مدفوعًا بالحاجة إلى تقليل التكاليف، وتحسين المساحة، وتقليل الطوابير. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من المؤسسات التجارية التي تتطلع إلى تحسين سرعة الخدمة يغذي قبول هذه الآلات.
استحوذ قطاع التجزئة على أكبر حصة سوقية - 34٪ - وسيستمر في الهيمنة في السنوات القادمة. يتبنى تجار التجزئة بشكل متزايد تقنيات الخدمة الذاتية لتحسين جودة الخدمة وتجارب العملاء. يتم دفع تنفيذ هذه التقنيات في بيئات البيع بالتجزئة من خلال العدد المتزايد من المتسوقين والحاجة إلى عملية دفع سلسة وفعالة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي النشر المتزايد للأكشاك التفاعلية وأنظمة الدفع الذاتي في متاجر التجزئة والمتاجر المتخصصة ومحلات السوبر ماركت إلى دفع السوق.
تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق العالمية لتقنيات الخدمة الذاتية، بحصة إيرادات تزيد عن 35٪ في عام 2021. تعزى هذه الهيمنة إلى التبني الواسع النطاق لأنظمة الخدمة الذاتية في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب الوعي المتزايد بهذه التقنيات بين المستهلكين وزيادة الاستثمارات في الأنظمة الآلية. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والتوسع الحضري السريع وتوسع القطاع المصرفي في دول مثل الهند والصين واليابان إلى زيادة الطلب على آلات الخدمة الذاتية في المنطقة بشكل كبير.
كانت أمريكا الشمالية تمتلك ثاني أكبر حصة في السوق تاريخيًا، مدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في التقنيات الذكية والخدمة الذاتية في مختلف الصناعات مثل البيع بالتجزئة، والخدمات المصرفية، والسفر، والضيافة. وقد أدى الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المشتراة من منافذ البيع بالتجزئة إلى تضخيم الحاجة إلى حلول تكنولوجيا الخدمة الذاتية في المنطقة، وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يستمر في المستقبل.
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