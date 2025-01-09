شقيقة مبتكر تشات جي بي تي تفجر فضيحة: اغتصبني لسنوات

MENAFN - Khaberni) خبرني - في خطوة مفاجئة وصادمة، رفعت آن ألتمان، شقيقة مبتكر برنامج ChatGPT، سام ألتمان الشهير، دعوى قضائية، متهمة إياه بالاعتداء عليها جنسيًا بانتظام بين عامي 1997 و2006.

كما زعمت في الدعوى، التي قدمت في 6 يناير الحالي أمام محكمة أميركية في المنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، أن الاعتداءات عليها بدأت عندما كانت في الثالثة من عمرها بينما كان ألتمان في الثانية عشرة.

في المقابل نفى ألتمان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، التي تقف وراء برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT، تلك المزاعم جملة وتفصيلا.

وأكد في بيان مشترك مع والدته وشقيقيه، نشره اليوم الأربعاء على حسابه في منصة إكس أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق.

"تعاني عقلياً"

كما ألمح إلى أن أخته تعاني من أزمات تتعلق بالصحة العقلية.

وأوضح أن العائلة قدمت كل الدعم لـ "آن" ودفعت لها مبالغ شهرية، وسددت فواتيرها كافة فضلا عن إيجار شقتها، إلا أنها ما فتئت تطالب بالمزيد.

كذلك شدد على أن العائلة حاولت على مر السنين، وبشتى الطرق دعم آن ومساعدتها على الاستقرار. وأكد ألتمان "هذا الوضع سبب ألما شديدا للعائلة بأكملها".

اغتصاب وتحرش وضرب

في حين بينت أوراق الدعوى أن آن اتهمت أخاها باستدراجها والتلاعب بها.

كما زعمت أنه قام بأفعال جنسية على مدى عدة سنوات، بما في ذلك "الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسي والضرب"، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

إلى ذلك، ادعت الفتاة أنها أصيبت باضطراب عاطفي شديد واكتئاب، جراء تلك الاعتداءات.

وأضافت أنها تكبدت مبالغ كبير جراء العلاج الطبي والنفسي الذي خضعت له.