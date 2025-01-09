تجنب هذه الأطعمة الـ5 لتقلل آلام الظهر والمفاصل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتقد خبيرة التغذية الدكتورة إميلي كارتر أن بعض الأطعمة الأساسية الأكثر شيوعاً في موسم الشتاء قد تساهم في التهاب المفاصل.





وكارتر هي مديرة مركز "ليف فورفر هيلث" في فلوريدا، ولها عدة مؤلفات من الأكثر مبيعاً، تتناول العلاقة بين التغذية والهرمونات والوزن.





وتشرح قائلة: "الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تغذي الالتهاب أو تساعد في تقليله"، و"الالتهاب هو المحرك الرئيسي لألم المفاصل، خاصة في حالة التهاب المفاصل".





إليك نظرة عن قرب على أكبر 5 "مذنبين" توصي الدكتورة كارتر بالحد منهم من نظامك الغذائي، أو حذفهم إن أمكن، للحصول على مفاصل أكثر صحة.

1. اللحوم المصنعة والنقانق





قد تكون هذه اللحوم غنية بالنكهة، ولكنها محملة أيضاً بمنتجات التحلل السكري المتقدم (AGEs) والمواد الحافظة مثل النترات.





وبحسب "سوري لايف"، منتجات التحلل السكري المتقدم هي مركبات تتكون عندما تتحد البروتينات أو الدهون مع السكر أثناء الطهي، وتزيد الإجهاد التأكسدي والالتهاب.





ويمكن أن يساعد تقليل تناول اللحوم المصنعة في خفض علامات الالتهاب في الجسم.





ما يجب القيام به: استبدل اللحوم المصنعة وتناول البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد أو السمك أو البروتينات النباتية.





2. الكربوهيدرات المكررة





وجدت دراسة أن أنواعاً معينة من الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى آلام أسفل الظهر عند تناولها. مثل الخبز الأبيض والمعجنات والكربوهيدرات المكررة الأخرى التي يلجأ إليها الكثيرون خلال أشهر الشتاء.





ولا يؤثر الالتهاب الناجم عن الكربوهيدرات المكررة على المفاصل فحسب، بل يمكن أن يساهم أيضاً في زيادة الوزن، ما يضع ضغطاً إضافياً على المفاصل الحاملة للوزن.

3. المشروبات والحلويات السكرية





قد يكون هذا هو الأصعب في القائمة. ولكن من الكاكاو بالكريمة المخفوقة إلى البسكويت والكعك الاحتفالي، يمكن أن يكون الشتاء مليئاً بالسكر. وقد ارتبط الإفراط في استهلاك السكر بزيادة مستويات العلامات الالتهابية.





ماذا تفعل؟ حد من المشروبات والحلويات السكرية، واختر خيارات محلاة بشكل طبيعي مثل الشاي المنقوع بالفواكه، أو الحلويات المصنوعة من العسل، أو شراب القيقب باعتدال.





4. الأطعمة المقلية





على الرغم من أن الأطعمة المقلية المقرمشة مثل حلقات البصل ورقائق البطاطس والكعك قد تكون مغرية، إلا أنها غالباً ما تكون غنية بالدهون المتحولة غير الصحية. وتعزز هذه الدهون الالتهابات.





والدهون المتحولة ضارة بشكل خاص لأنها لا تؤدي فقط إلى تفاقم آلام المفاصل، ولكنها تزيد أيضاً من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري.





ماذا تفعل؟ اختر طرق طهي أكثر صحة، مثل الخبز أو الطهي على البخار، واحرص على تناول زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.

5. منتجات الألبان





تحتوي منتجات الألبان على الكازين، وهو بروتين يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب.





ولأن الحليب مصدر لمغذيات هامة، يمكنك تقليل تناوله، وتجربة بدائل الحليب، مثل حليب اللوز والصويا.