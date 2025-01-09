طقس بارد بالأردن متبوع بعدم استقرار جوي

MENAFN - Khaberni) خبرني - تُشير نواتج التحليلات وبيانات المُحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية في مركز طقس العرب إلى تزايد تأثر المملكة خلال ساعات نهار وليل الخميس/الجُمعة بالمرتفع الجوي السيبيري، والذي سيعمل على استمرار سيطرة الأجواء المستقرة، مع زيادة في برودة الطقس بفعل الرياح الشرقية الجافة.

ويُتوقع بمشيئة الله أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، لكن هذا الارتفاع لن يكون ملموساً نتيجة هبوب الرياح الجنوبية الشرقية الجافة، والتي تترافق ببعض الهبات النشطة، خاصة في المناطق الغربية من المملكة، مع درجات حرارة تكون في العاصمة عمّان ما بين 14 - 15 درجة مئوية، بينما تكون ما بين 23 - 26 في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أما في ساعات ليل الخميس فيكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح حول الـ 4 درجات مئوية العاصمة عمّان، وتقل عن ذلك في مناطق واسعة من السهول الشرقية وقمم جبال الشراه، وتجدر الإشارة إلى أن استمرار هبوب الرياح الجنوبية الشرقية الجافة نحو المنطقة سيجعل درجة المحسوسة تقترب من الصفر المئوي، كما وترتفع فرص تشكل الصقيع في ساعات الفجر والصباح الباكر في مناطق البادية والمناطق الشرقية ومرتفعات جنوب المملكة.

ويرى المُختصون في طقس العرب أن الطقس سيبقى مستقراً نهار يوم الجمعة، وصحواً بوجه عام، مع درجات حرارة عُظمى تكون حول 14 درجة مئوية في العاصمة عمّان، بينما تكون مابين 22 - 25 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار هبوب الرياح الجنوبية الشرقية في ساعات الصباح، على أن تتحول في ساعات ما بعد الظهر لتصبح شمالية غربية بوجه عام.

وتدريجياً اعتباراً من ساعات عصر ومساء يوم الجُمعة، يبدأ تأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، ناتجة عن تحرك حوض علوي بارد نحو المنطقة، تزامنًا مع امتداد سطحي لمنخفض البحر الأحمر، وتظهر السحب تدريجياً على ارتفاعات مختلفة، قد يتخللها هطول زخات مُتفرقة وعشوائية من الأمطار في بعض الأجزاء الجنوبية من المملكة، وخاصة مدينة العقبة.

ومع دخولنا في ساعات الليل من يوم الجُمعة، يُتوقع أن يزداد تأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، بحيث تكون الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام، ويُحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق عشوائية، تتركز في شمال المملكة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة بوجه عام، مع درجات حرارة صغرى تصل في العاصمة عمّان فجر وصباح يوم السبت إلى حدود 6 درجات مئوية.

أما يوم السبت فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون العظمى في العاصمة عمّان ما بين 11 - 13 درجة مئوية، في حين تكون ما بين 20 - 23 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة، على أن تتراجع هذه الفرص مع ساعات الليل، لتسود أجواء باردة إلى شديد البرودة، مع درجات حرارة تبقى حول 6 درجات مئوية في العاصمة عمّان، كما وترتفع فرص تشكل الضباب مع ساعات الفجر والصباح الباكر خاصة في السهول الشرقية، والله أعلم.