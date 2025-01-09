طقس بارد بالأردن متبوع بعدم استقرار جوي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تُشير نواتج التحليلات وبيانات المُحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية في مركز طقس العرب إلى تزايد تأثر المملكة خلال ساعات نهار وليل الخميس/الجُمعة بالمرتفع الجوي السيبيري، والذي سيعمل على استمرار سيطرة الأجواء المستقرة، مع زيادة في برودة الطقس بفعل الرياح الشرقية الجافة.
ويُتوقع بمشيئة الله أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، لكن هذا الارتفاع لن يكون ملموساً نتيجة هبوب الرياح الجنوبية الشرقية الجافة، والتي تترافق ببعض الهبات النشطة، خاصة في المناطق الغربية من المملكة، مع درجات حرارة تكون في العاصمة عمّان ما بين 14 - 15 درجة مئوية، بينما تكون ما بين 23 - 26 في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
أما في ساعات ليل الخميس فيكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح حول الـ 4 درجات مئوية العاصمة عمّان، وتقل عن ذلك في مناطق واسعة من السهول الشرقية وقمم جبال الشراه، وتجدر الإشارة إلى أن استمرار هبوب الرياح الجنوبية الشرقية الجافة نحو المنطقة سيجعل درجة المحسوسة تقترب من الصفر المئوي، كما وترتفع فرص تشكل الصقيع في ساعات الفجر والصباح الباكر في مناطق البادية والمناطق الشرقية ومرتفعات جنوب المملكة.
ويرى المُختصون في طقس العرب أن الطقس سيبقى مستقراً نهار يوم الجمعة، وصحواً بوجه عام، مع درجات حرارة عُظمى تكون حول 14 درجة مئوية في العاصمة عمّان، بينما تكون مابين 22 - 25 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار هبوب الرياح الجنوبية الشرقية في ساعات الصباح، على أن تتحول في ساعات ما بعد الظهر لتصبح شمالية غربية بوجه عام.
وتدريجياً اعتباراً من ساعات عصر ومساء يوم الجُمعة، يبدأ تأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، ناتجة عن تحرك حوض علوي بارد نحو المنطقة، تزامنًا مع امتداد سطحي لمنخفض البحر الأحمر، وتظهر السحب تدريجياً على ارتفاعات مختلفة، قد يتخللها هطول زخات مُتفرقة وعشوائية من الأمطار في بعض الأجزاء الجنوبية من المملكة، وخاصة مدينة العقبة.
ومع دخولنا في ساعات الليل من يوم الجُمعة، يُتوقع أن يزداد تأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، بحيث تكون الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام، ويُحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق عشوائية، تتركز في شمال المملكة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة بوجه عام، مع درجات حرارة صغرى تصل في العاصمة عمّان فجر وصباح يوم السبت إلى حدود 6 درجات مئوية.
أما يوم السبت فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون العظمى في العاصمة عمّان ما بين 11 - 13 درجة مئوية، في حين تكون ما بين 20 - 23 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة، على أن تتراجع هذه الفرص مع ساعات الليل، لتسود أجواء باردة إلى شديد البرودة، مع درجات حرارة تبقى حول 6 درجات مئوية في العاصمة عمّان، كما وترتفع فرص تشكل الضباب مع ساعات الفجر والصباح الباكر خاصة في السهول الشرقية، والله أعلم.
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