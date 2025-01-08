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(الخارجية) تدعو المواطنين المسافرين الى بريطانيا الى تقديم طلب التصريح الالكتروني قبل 72 ساعة من السفر

1/8/2025 11:47:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 1 (الكويت) -- أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء أنها "تسترعي عناية المواطنين الكرام المسافرين إلى المملكة المتحدة لجميع فئات جوازات السفر (العادي والخاص والدبلوماسي) إلى ضرورة التقديم على طلب التصريح الإلكتروني للسفر (ETA Electronic travel Authorizaion) وذلك قبل 72 ساعة على الأقل من موعد السفر المحدد.(النهاية)

ن م ع




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