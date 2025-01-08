(الخارجية) تدعو المواطنين المسافرين الى بريطانيا الى تقديم طلب التصريح الالكتروني قبل 72 ساعة من السفر
التاريخ
1/8/2025 11:47:05 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 1 (الكويت) -- أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء أنها "تسترعي عناية المواطنين الكرام المسافرين إلى المملكة المتحدة لجميع فئات جوازات السفر (العادي والخاص والدبلوماسي) إلى ضرورة التقديم على طلب التصريح الإلكتروني للسفر (ETA Electronic travel
Authorizaion) وذلك قبل 72 ساعة على الأقل من موعد السفر المحدد.(النهاية)
ن م ع
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