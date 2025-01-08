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المفوضية السامية لحقوق الانسان: حصيلة الحرب الروسية الأوكرانية 12300 قتيل مدني

1/8/2025 11:47:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 8 – 1 (كونا) -- كشفت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف اليوم الأربعاء عن أن حصيلة الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة من شهر سبتمبر الى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي وصلت الى مالا يقل عن 12300 قتيل مدني.
جاء ذلك خلال تقديمها لتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان للفترة الممتدة بين الأول من سبتمبر الى نهاية شهر نوفمبر من عام 2024 امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الذي يعقد اجتماعه التنظيمي لعام 2025 في مقر الأمم بجنيف.
وأوضحت الناشف أن استخدام القوات الروسية للقنابل الانزلاقية الجوية والصواريخ طويلة المدى والطائرات المسيرة خلال الأشهر الأخيرة أسفر عن زيادة في القتلى نسبتها 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأكدت الناشف أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية الأساسية بما في ذلك أربعة هجمات كبرى استهدفت منشآت الطاقة الاوكرانية منذ منتصف نوفمبر ما أدى إلى تعطيل خدمات المياه والتدفئة والنقل وترك العديد من المدنيين في ظروف صعبة خاصة في فصل الشتاء.
وفي المقابل لفتت الناشف الى بلاغات السلطات الروسية عن وقوع ضحايا مدنيين في مناطق (كورسك) وأماكن أخرى جراء عمليات عسكرية أوكرانية ما يعكس تصاعد العنف عبر خطوط المواجهة.
وخلال استعراضها للانتهاكات الموثقة أكدت الناشف أن مكتب حقوق الإنسان سجل استخداما مكثفا للطائرات المسيرة في الهجمات واطلاق القوات الروسية نحو 2000 طائرة مسيرة طويلة المدى في شهر نوفمبر وحده ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين فضلا عن استخدام القنابل الجوية المعدلة في المدن المأهولة بالسكان مثل (خاركيف) و(سومي) و (زاباروجيا) ما سبب المزيد من الخسائر البشرية.
وفي السياق ذاته أعربت الناشف عن قلقها من تزايد التقارير المتعلقة بتعرض أسرى الحرب الروسيين والاوكرانيين للتعذيب من الجانبين وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.
وطالبت الناشف بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة محذرة من تأثيرها الذي يمتد خارج ساحة المعركة المباشرة حيث تضعف الاحترام للقانون الدولي ويضر بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وجددت الناشف دعوتها الى المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الحرب وضمان تحقيق العدالة والسلام. (النهاية) أ م خ / س ع م

MENAFN08012025000071011013ID1109070934

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