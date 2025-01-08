المفوضية الأوروبية تدعو إلى احترام سيادة الدول في تعليق على تصريحات ترامب حول (غرينلاند)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 8 - 1 (كونا) -- دعت المفوضية الأوروبية الأربعاء إلى احترام سيادة الدول وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
حول رغبته في الاستحواذ على (غرينلاند) وهي منطقة ذات حكم ذاتي تابعة للدنمارك.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحافي "بالنسبة لنا من الواضح أنه يجب احترام سيادة الدول لان هذا الامر من قيمنا الديمقراطية".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة من أجل "أجندة عبر الأطلسي قوية ونحو أهداف وقضايا مشتركة ذات اهتمام استراتيجي رئيسي”.
وأكدت أن أي عمل عسكري ضد غرينلاند سيفعل بند المساعدة المتبادلة في المادة 42 (7) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس ترامب قد قال امس الثلاثاء أن امتلاك (غرينلاند) والسيطرة عليها ضرورة مطلقة للأمن القومي الأمريكي رافضا استبعاد القيام بتحرك عسكري بشأنها.
وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب انتقادات واسعة من الدانمارك وفرنسا التي أعلن وزير خارجيتها جون نويل بارو اليوم أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى بالاعتداء على“حدوده السيادية”.
ولا تعتبر غرينلاند جزءا من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة لكنها تتمتع بوضع خاص كمنطقة خارجية تشمل الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي وحرية التنقل لساكني (غرينلاند) الذين يعتبرون مواطنين في الاتحاد الأوروبي. (النهاية)
أ ر ن / س ع م
MENAFN08012025000071011013ID1109070933
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.