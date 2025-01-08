Thursday, 09 January 2025 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفوضية الأوروبية تدعو إلى احترام سيادة الدول في تعليق على تصريحات ترامب حول (غرينلاند)

1/8/2025 11:47:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 1 (كونا) -- دعت المفوضية الأوروبية الأربعاء إلى احترام سيادة الدول وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول رغبته في الاستحواذ على (غرينلاند) وهي منطقة ذات حكم ذاتي تابعة للدنمارك.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحافي "بالنسبة لنا من الواضح أنه يجب احترام سيادة الدول لان هذا الامر من قيمنا الديمقراطية".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة من أجل "أجندة عبر الأطلسي قوية ونحو أهداف وقضايا مشتركة ذات اهتمام استراتيجي رئيسي”.
وأكدت أن أي عمل عسكري ضد غرينلاند سيفعل بند المساعدة المتبادلة في المادة 42 (7) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس ترامب قد قال امس الثلاثاء أن امتلاك (غرينلاند) والسيطرة عليها ضرورة مطلقة للأمن القومي الأمريكي رافضا استبعاد القيام بتحرك عسكري بشأنها.
وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب انتقادات واسعة من الدانمارك وفرنسا التي أعلن وزير خارجيتها جون نويل بارو اليوم أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى بالاعتداء على“حدوده السيادية”.
ولا تعتبر غرينلاند جزءا من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة لكنها تتمتع بوضع خاص كمنطقة خارجية تشمل الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي وحرية التنقل لساكني (غرينلاند) الذين يعتبرون مواطنين في الاتحاد الأوروبي. (النهاية)

أ ر ن / س ع م





MENAFN08012025000071011013ID1109070933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث