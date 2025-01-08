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كتل برلمانية لبنانية تتفق على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون غدا رئيسا للجمهورية

1/8/2025 11:47:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 8 - 1 (كونا) -- حسمت عدة كتل في مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء موقفها الذي ستتخذه في جلسة البرلمان المقررة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للبنان.
وأكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط في بيان لها بعد اجتماعها موقفها الثابت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية".
وأعلن نواب المعارضة بعد اجتماعهم في مقر رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع دعمهم لقائد الجيش.
كما أعلن كل من تكتلي "التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني" تبنيهما لانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية.
وأعلن النواب المستقلون والتغييريون بعد اجتماعهم معا الاقتراع للعماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية.
من جهته أعلن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه الذي كان سابقا مرشح حركة امل وحزب الله للرئاسة سحب ترشيحه ودعم قائد الجيش العماد جوزيف عون.
كما أعلن وزير الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود عزوفه عن الترشح لرئاسة الجمهورية.
يذكر أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور لبنان ويحضر جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية غدا قد أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معهم في المستجدات السياسية ولا سيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويعاني لبنان من شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022.
وكان البرلمان اللبناني قد عقد 12 جلسة لانتخاب رئيس جديد من دون لأن ينجح في ذلك بسبب عدم اتفاق القوى السياسية حول اسم للرئاسة. (النهاية) أ ي ب / ه س ص

MENAFN08012025000071011013ID1109070932

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