كتل برلمانية لبنانية تتفق على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون غدا رئيسا للجمهورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 8 - 1 (كونا) -- حسمت عدة كتل في مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء موقفها الذي ستتخذه في جلسة البرلمان
المقررة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للبنان.
وأكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط في بيان لها بعد اجتماعها موقفها الثابت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية".
وأعلن نواب المعارضة بعد اجتماعهم في مقر رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع دعمهم لقائد الجيش.
كما أعلن كل من تكتلي "التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني" تبنيهما لانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية.
وأعلن النواب المستقلون والتغييريون بعد اجتماعهم معا الاقتراع للعماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية.
من جهته أعلن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه الذي كان سابقا مرشح حركة امل وحزب الله للرئاسة سحب ترشيحه ودعم قائد الجيش العماد جوزيف عون.
كما أعلن وزير الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود عزوفه عن الترشح لرئاسة الجمهورية.
يذكر أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور لبنان ويحضر جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية غدا قد أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معهم في المستجدات السياسية ولا سيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويعاني لبنان من شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022.
وكان البرلمان اللبناني قد عقد 12 جلسة لانتخاب رئيس جديد من دون لأن ينجح في ذلك بسبب عدم اتفاق القوى السياسية حول اسم للرئاسة. (النهاية) أ ي ب / ه س ص
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