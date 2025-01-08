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كأس السوبر الاسباني: (برشلونة) يتأهل للنهائي بفوزه على (بلباو) بهدفين نظيفين

1/8/2025 11:47:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 1 (كونا) -- نجح فريق (برشلونة) بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر الاسباني لكرة القدم عقب فوزه اليوم الاربعاء على نظيره (أتلتيك بلباو) بهدفين دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها مدينة جدة.
وجاء هدف برشلونة الاول عن طريق غافي في الدقيقة 17 فيما أضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وبهذه النتيجة ضرب (برشلونة) موعدا في المباراة النهائية مع الفائز بالمباراة التي ستقام غدا الخميس بين (ريال مدريد) و(ريال مايوركا).
ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مواجهات البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب حيث يتأهل الفائزان في مواجهة اليوم وغدا إلى المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل.
وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني كانت الأولى عام 2020 في مدينة جدة وتوج حينها فريق (ريال مدريد) باللقب بعد فوزه على (اتلتيكو مدريد).
وفي النسخة الثانية من البطولة والتي انتقلت الى العاصمة الرياض توج ريال مدريد ايضا باللقب عام 2022 في حين توجت النسخة الثالثة في عام 2023 فريق (برشلونة) باللقب بعد تغلبه على (ريال مدريد) الذي عاد ليحقق لقب النسخة الرابعة في الرياض مطلع العام الماضي 2024.
وتأتي استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإسباني التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة تجسيدا لرحلة النجاحات التي يكتبها القطاع الرياضي باستضافة أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية القارية منها والدولية وتماشيا مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في تطوير القطاع والنهوض به وتنميته في المجالات كافة.
يذكر أن فريق برشلونة يعتبر الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني إذ فاز به في 14 مناسبة من إجمالي 27 مشاركة سابقة يليه ريال مدريد الذي أحرز 12 لقبا ثم (أتليتك بلباو) و(ديبورتيفو لا كورونيا) بثلاثة ألقاب لكل منهما وأخيرا (أتلتيكو مدريد) الذي توج بلقبين اثنين. (النهاية)

ف ن / ر ج



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