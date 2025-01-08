كأس السوبر الاسباني: (برشلونة) يتأهل للنهائي بفوزه على (بلباو) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 8 - 1 (كونا) -- نجح فريق (برشلونة) بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر الاسباني لكرة القدم
عقب فوزه اليوم الاربعاء على نظيره (أتلتيك بلباو) بهدفين دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها مدينة جدة.
وجاء هدف برشلونة الاول عن طريق غافي في الدقيقة 17 فيما أضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وبهذه النتيجة ضرب (برشلونة) موعدا في المباراة النهائية مع الفائز بالمباراة التي ستقام غدا الخميس بين (ريال مدريد) و(ريال مايوركا).
ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مواجهات البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب حيث يتأهل الفائزان في مواجهة اليوم وغدا إلى المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل.
وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني كانت الأولى عام 2020 في مدينة جدة وتوج حينها فريق (ريال مدريد) باللقب بعد فوزه على (اتلتيكو مدريد).
وفي النسخة الثانية من البطولة والتي انتقلت الى العاصمة الرياض توج ريال مدريد ايضا باللقب عام 2022 في حين توجت النسخة الثالثة في عام 2023 فريق (برشلونة) باللقب بعد تغلبه على (ريال مدريد) الذي عاد ليحقق لقب النسخة الرابعة في الرياض مطلع العام الماضي 2024.
وتأتي استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإسباني التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة تجسيدا لرحلة النجاحات التي يكتبها القطاع الرياضي باستضافة أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية القارية منها والدولية وتماشيا مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في تطوير القطاع والنهوض به وتنميته في المجالات كافة.
يذكر أن فريق برشلونة يعتبر الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني إذ فاز به في 14 مناسبة من إجمالي 27 مشاركة سابقة يليه ريال مدريد الذي أحرز 12 لقبا ثم (أتليتك بلباو) و(ديبورتيفو لا كورونيا) بثلاثة ألقاب لكل منهما وأخيرا (أتلتيكو مدريد) الذي توج بلقبين اثنين. (النهاية)
ف ن / ر ج
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