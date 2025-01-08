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البيت الأبيض يؤكد التنسيق مع فريق ترامب فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

1/8/2025 11:47:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 1 (كونا) –- أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنسق مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بجهودها للتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي "إن الشعب الأميركي له كل الحق في أن يتوقع منا أن نعمل بشكل تعاوني مع الفريق القادم للتأكد من معرفته بما نقوم به وما نقوله وما نتفاوض عليه حتى يكون على علم كامل".
وأكد كيربي أنه "لا يوجد جزء واحد من جهودنا لتأمين صفقة الرهائن لا يتم إعلامهم به (فريق ترامب المعني بالمفاوضات)".
وأضاف "إذا لم نحقق هذه الصفقة قبل مغادرتنا فعندما يدخلون الباب (تتسلم الإدارة المقبلة مهامها رسميا) عند ظهر يوم 20 يناير يمكنهم أن يهموا بإنجازها بأنفسهم".
وبالإشارة إلى تواجد منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في منطقة الشرق الأوسط حاليا قال كيربي "تجري المفاوضات من قبل مسؤولي إدارة بايدن الآن وبينما نتحدث يمثل هذه الجهود ماكغورك منسقنا الخاص للشرق الأوسط".
وأضاف "إنه (ماكغورك) على الطاولة ويتولى التفاوض نيابة عن الولايات المتحدة ولكننا في كل خطوة نحرص على إبقاء فريق ترامب بما في ذلك (مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستيفن) ويتكوف على اطلاع كامل بما نقوم به".
وشدد على أنه "يمكنني أن أؤكد لكم أن الرئيس (بايدن) أصدر توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص به للتأكد من عدم وجود مفاجآت أثناء عملنا من خلال عملية التفاوض هذه".
وكان مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف قد أبدى أمس الثلاثاء تفاؤله بإمكان التوصل الى اتفاق في غزة قبل موعد تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري.
وقال ويتكوف الذي أعلن ترامب عن اختياره لتولي المنصب في نوفمبر الماضي "أعتقد أننا نحرز الكثير من التقدم ولا أريد أن أقول الكثير لأني أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد حقا في الدوحة" بالإشارة إلى المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية للتوصل الى اتفاق في غزة. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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