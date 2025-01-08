البيت الأبيض يؤكد التنسيق مع فريق ترامب فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 8 - 1 (كونا) –- أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنسق مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب
فيما يتعلق بجهودها للتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي "إن الشعب الأميركي له كل الحق في أن يتوقع منا أن نعمل بشكل تعاوني مع الفريق القادم للتأكد من معرفته بما نقوم به وما نقوله وما نتفاوض عليه حتى يكون على علم كامل".
وأكد كيربي أنه "لا يوجد جزء واحد من جهودنا لتأمين صفقة
الرهائن لا يتم إعلامهم به (فريق ترامب المعني بالمفاوضات)".
وأضاف "إذا لم نحقق هذه الصفقة قبل مغادرتنا فعندما يدخلون الباب (تتسلم الإدارة المقبلة مهامها رسميا) عند ظهر يوم 20 يناير يمكنهم أن يهموا بإنجازها بأنفسهم".
وبالإشارة إلى تواجد منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في منطقة الشرق الأوسط حاليا قال كيربي "تجري المفاوضات من قبل مسؤولي إدارة بايدن الآن وبينما نتحدث يمثل هذه الجهود ماكغورك منسقنا الخاص للشرق الأوسط".
وأضاف "إنه (ماكغورك) على الطاولة ويتولى التفاوض نيابة عن الولايات المتحدة ولكننا في كل خطوة نحرص على إبقاء فريق ترامب بما في ذلك (مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستيفن) ويتكوف على اطلاع كامل بما نقوم به".
وشدد على أنه "يمكنني أن أؤكد لكم أن الرئيس (بايدن) أصدر توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص به للتأكد من عدم وجود مفاجآت أثناء عملنا من خلال عملية التفاوض هذه".
وكان مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف قد أبدى أمس الثلاثاء تفاؤله بإمكان التوصل الى اتفاق في غزة قبل موعد تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري.
وقال ويتكوف الذي أعلن ترامب عن اختياره لتولي المنصب في نوفمبر الماضي "أعتقد أننا نحرز الكثير من التقدم ولا أريد أن أقول الكثير لأني أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد حقا في الدوحة" بالإشارة إلى المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية للتوصل الى اتفاق في غزة. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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