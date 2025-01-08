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المدير العام لألكسو يدعو الى وضع استراتيجيات عربية لمحو الأمية وتعليم الكبار

1/8/2025 11:47:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 8 - 1 (كونا) -- دعا المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد أعمر اليوم الأربعاء إلى ضرورة وضع استراتيجيات عربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ومراجعتها في ضوء المستجدات العالمية ورهانات العصر.
وحذر ولد أعمر في كلمة خلال يوم دراسي حول (التعليم الشامل والدمج الاجتماعي والاقتصادي .. التعلم مدى الحياة نموذجا) نظمته (ألكسو) بالتعاون مع المركز الوطني لتعليم الكبار في تونس من خطورة ظاهرة الأمية ونتائجها السلبية على الفرد والمجتمع وهو ما يدفع الجميع إلى التعاون وتضافر الجهود وتعبئة الطاقات بهدف مقاومتها والحد من تأثيراتها الوخيمة.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية جديدة مفادها الانتقال رؤية وفلسفة وتخطيطا وعملا من محو الأمية وتعليم الكبار نحو التعلم مدى الحياة "لنستهدف بهذا المشروع الإنساني كافة المنقطعين عن الدراسة للاحاطة بهم".
ودعا إلى الرفع من الدافعية الذاتية للتعلم لدى الدارسين في الدول العربية والعمل على تعزيز مكتسباتهم القرائية وتملك مهارات أساسية بما يشكل عاملا مؤثرا في عملية الاستقطاب تجسيدا لمبدأ التعلم مدى الحياة.
وشدد على ضرورة بناء جسور شراكة فاعلة واستراتيجية مع شبكة من المتخصصين في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني مع الشروع في تطوير المناهج التعليمية المعتمدة حاليا بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين العربي والدولي.
من جانبهم اعتبر المشاركون باليوم الدراسي ان واقع الأمية في المجتمعات العربية يطرح عدة تحديات لذلك على المدرسين وأصحاب القرار اتخاذ اجراءات تتعلق بترسيخ التعليم الشامل وتثمين المعرفة في المجتمعات العربية.
وتدارس المشاركون بعض الحلول التي تساعد على نشر المعرفة ورفع الأمية منها اعتماد ونشر مراكز التعلم مدى الحياة في الدول العربية فيما تم عرض نماذج ناجحة في المقاربة الإدماجية لتعليم الكبار في عدد من المراكز العربية للتعلم مدى الحياة.
وأقرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية في الثامن من يناير من كل عام وتسعى المنظمة من خلاله الى دعم الجهود العربية تعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص في عملية التعليم ودعم أحقية كل فرد في التعلم وضمان استمرارية التعليم والتعلم مدى الحياة.
ويركز اليوم العربي لمحو الأمية هذا العام على (التعلم الذكي من أجل غد بلا أمية). (النهاية)

ش ب م / ر س



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