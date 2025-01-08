الاتحاد الأوروبي يدعو فنزويلا إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 8 - 1 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الحكومة الفنزويلية إلى الإفراج الفوري عن إنريكي ماركيز وكارلوس كورييا ورافائيل توداريس وجميع السجناء السياسيين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر إن "الاتحاد الأوروبي يقف بتضامن مع جميع ضحايا القمع وبالتالي يجب أن يتوقف الترهيب المستمر لقادة المعارضة الديمقراطية وعائلاتهم".
وأعلنت الأحزاب المعارضة الفنزويلية أمس الثلاثاء قيام السلطات بحملة اعتقالات جديدة شملت إنريكي ماركيز وهو منافس رئاسي من المعارضة وكارلوس كورييا الناشط في حرية الصحافة.
وتأتي هذه الاعتقالات قبيل احتجاجات واسعة ضد الرئيس نيكولاس مادورو كان من المقرر تنظيمها يوم الخميس وهو عشية تنصيبه لولاية سادسة مدتها ست سنوات والتي رفضتها غالبية المجتمع الدولي باعتبارها غير شرعية. (النهاية)
ا ر ن / ر ج
MENAFN08012025000071011013ID1109070928
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