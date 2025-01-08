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الاتحاد الأوروبي يدعو فنزويلا إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين

1/8/2025 11:47:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 1 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الحكومة الفنزويلية إلى الإفراج الفوري عن إنريكي ماركيز وكارلوس كورييا ورافائيل توداريس وجميع السجناء السياسيين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر إن "الاتحاد الأوروبي يقف بتضامن مع جميع ضحايا القمع وبالتالي يجب أن يتوقف الترهيب المستمر لقادة المعارضة الديمقراطية وعائلاتهم".
وأعلنت الأحزاب المعارضة الفنزويلية أمس الثلاثاء قيام السلطات بحملة اعتقالات جديدة شملت إنريكي ماركيز وهو منافس رئاسي من المعارضة وكارلوس كورييا الناشط في حرية الصحافة.
وتأتي هذه الاعتقالات قبيل احتجاجات واسعة ضد الرئيس نيكولاس مادورو كان من المقرر تنظيمها يوم الخميس وهو عشية تنصيبه لولاية سادسة مدتها ست سنوات والتي رفضتها غالبية المجتمع الدولي باعتبارها غير شرعية. (النهاية)

ا ر ن / ر ج



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