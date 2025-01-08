مندوب الكويت لدى الامم المتحدة: دول مجلس التعاون تؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 8 – 1 (كونا) -– أكدت دولة الكويت اليوم الاربعاء حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو مع احترام التنوع الديني والثقافي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل
الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي نيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط" وذلك لبحث المسارين السياسي والإنساني في سوريا.
وقال البناي ان دول مجلس التعاون عقدت في دولة الكويت أواخر شهر ديسمبر الماضي الاجتماع الاستثنائي ال46 لمتابعة التطورات القائمة في كل من سوريا ولبنان حيث جدد أصحاب المعالي التأكيد على ضرورة أن تكون سوريا آمنة ومستقرة.
واضاف "نحن لم نقرر المشاركة اليوم إلا للتأكيد على عزمنا مساعدة سوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا وكذلك إنسانيا" مستعرضا عددا من المبادىء الاساسية التي تؤكد عليها دول مجلس التعاون في التعامل مع الأزمة السورية.
وأوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو مع احترام التنوع الديني والثقافي كما تؤكد تأييدها لدعم الانتقال السياسي الشامل والجامع ودعم المصالحة الوطنية وجهود إعادة بناء الدولة وتشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بمشاركة جميع أطراف مكونات الشعب السوري وذلك لإنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون بدعم من الأمم المتحدة.
وأفاد السفير البناي بأن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد كذلك على ان استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لأمن منطقة الشرق الأوسط.
وذكر ان دول المجلس ترفض رفضا قاطعا اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا وتدعو لانسحابها بشكل فوري من الأراضي السورية المحتلة كما تجدد موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية وتدين من جانبها عمليات توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل.
وأشار الى ان دول المجلس تدعو الى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري الشقيق كما تؤكد جديتها وعزمها على دعم سوريا والأخذ بيد الشعب السوري الشقيق والوقوف معه على كافة المستويات.
وفي ختام كلمته توجه السفير البناي إلى مجلس الأمن بالقول "نجدد التأكيد على استعدادنا التام لدعمكم وفريقكم في تيسير أعمال المجلس للشهر الجاري والمحافظة على صون السلم والأمن الدوليين" معربا عن تأييد دول مجلس التعاون الخليجي للبيان الذي ألقاه المندوب الدائم لمصر نيابة عن المجموعة العربية متمنيا التوفيق للجزائر على توليها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري. (النهاية)
ا م م / ر ج
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