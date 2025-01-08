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مندوب الكويت لدى الامم المتحدة: دول مجلس التعاون تؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

1/8/2025 11:47:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 8 – 1 (كونا) -– أكدت دولة الكويت اليوم الاربعاء حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو مع احترام التنوع الديني والثقافي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي نيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط" وذلك لبحث المسارين السياسي والإنساني في سوريا.
وقال البناي ان دول مجلس التعاون عقدت في دولة الكويت أواخر شهر ديسمبر الماضي الاجتماع الاستثنائي ال46 لمتابعة التطورات القائمة في كل من سوريا ولبنان حيث جدد أصحاب المعالي التأكيد على ضرورة أن تكون سوريا آمنة ومستقرة.
واضاف "نحن لم نقرر المشاركة اليوم إلا للتأكيد على عزمنا مساعدة سوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا وكذلك إنسانيا" مستعرضا عددا من المبادىء الاساسية التي تؤكد عليها دول مجلس التعاون في التعامل مع الأزمة السورية.
وأوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو مع احترام التنوع الديني والثقافي كما تؤكد تأييدها لدعم الانتقال السياسي الشامل والجامع ودعم المصالحة الوطنية وجهود إعادة بناء الدولة وتشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بمشاركة جميع أطراف مكونات الشعب السوري وذلك لإنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون بدعم من الأمم المتحدة.
وأفاد السفير البناي بأن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد كذلك على ان استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لأمن منطقة الشرق الأوسط.
وذكر ان دول المجلس ترفض رفضا قاطعا اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا وتدعو لانسحابها بشكل فوري من الأراضي السورية المحتلة كما تجدد موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية وتدين من جانبها عمليات توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل.
وأشار الى ان دول المجلس تدعو الى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري الشقيق كما تؤكد جديتها وعزمها على دعم سوريا والأخذ بيد الشعب السوري الشقيق والوقوف معه على كافة المستويات.
وفي ختام كلمته توجه السفير البناي إلى مجلس الأمن بالقول "نجدد التأكيد على استعدادنا التام لدعمكم وفريقكم في تيسير أعمال المجلس للشهر الجاري والمحافظة على صون السلم والأمن الدوليين" معربا عن تأييد دول مجلس التعاون الخليجي للبيان الذي ألقاه المندوب الدائم لمصر نيابة عن المجموعة العربية متمنيا التوفيق للجزائر على توليها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري. (النهاية)

ا م م / ر ج



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