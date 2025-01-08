موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - عدة كتل تشكل غالبية في مجلس النواب اللبناني تحسم موقفها الذي ستتخذه في جلسة البرلمان
المقررة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للبنان وتسمي قائد الجيش جوزيف عون.
جنيف – نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف تكشف عن أن حصيلة الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة من شهر سبتمبر الى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي وصلت الى ما لا يقل عن 12300 قتيل مدني.
واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أنها شنت غارات جوية استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة تابعة لميليشيات الحوثي في اليمن.
واشنطن - السلطات المختصة في مقاطعة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تكشف عن أن الحرائق التي اندلعت أمس الثلاثاء في إحدى مناطق المقاطعة وامتدت الى منطقتين غيرها ولا تزال خارج السيطرة أودت حتى الآن بحياة شخصين ودمرت أكثر من ألف منزل ومبنى ومؤسسة. (النهاية) ر ج
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