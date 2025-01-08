موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - عدة كتل تشكل غالبية في مجلس النواب اللبناني تحسم موقفها الذي ستتخذه في جلسة المقررة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للبنان وتسمي قائد الجيش جوزيف عون.

جنيف – نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف تكشف عن أن حصيلة الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة من شهر سبتمبر الى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي وصلت الى ما لا يقل عن 12300 قتيل مدني.

واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أنها شنت غارات جوية استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة تابعة لميليشيات الحوثي في اليمن.

واشنطن - السلطات المختصة في مقاطعة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تكشف عن أن الحرائق التي اندلعت أمس الثلاثاء في إحدى مناطق المقاطعة وامتدت الى منطقتين غيرها ولا تزال خارج السيطرة أودت حتى الآن بحياة شخصين ودمرت أكثر من ألف منزل ومبنى ومؤسسة. (النهاية) ر ج