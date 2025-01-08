رداً على سؤال الشوري طلال المناعي:((تمكين)): دراسة إضافة باقات دعم إلى قطاع الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كتبت: أمل الحامد
أكد صندوق العمل (تمكين) حرص الصندوق واهتمامه بدعم قطاع الطاقة المتجددة وانعكاسه على الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع تقرير مهارات البحرين الصادر باستخدام منهجية شاملة، بما في ذلك المقارنات المعيارية الدولية والالتزام بالمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية، وبعد عقد سلسلة من جلسات مجموعات العمل القطاعية لاكتساب رؤية حول الاحتياجات والديناميكيات الخاصة بقطاع الطاقة في البحرين. جاء ذلك في ردها على السؤال المقدم من طلال المناعي عضو مجلس الشورى حول دعم مشاريع الطاقة المتجددة.
وأوضح أن برامج دعم المؤسسات للمنشآت العاملة في قطاع الطاقة تتيح الاستفادة من برامج صندوق العمل (تمكين)، والتي تم تصميمها لتمكين المؤسسات من التقدم خلال كل مرحلة من مراحلها التنموية في مختلف المجالات، حيث يمكن للمؤسسات الاستفادة من برامج الدعم المتنوعة لإطلاق أفكار جديدة وإنشاء حلول مبتكرة، بالإضافة إلى تطوير عملها والتمكن من التوسع محلياً وإقليمياً. ولا يقتصر دعم الصندوق على قطاع أو نوع محدد من الشركات، حيث يهدف دعم الصندوق إلى تغطية جزء من كلفة تأسيس الشركة أو توسعها ونموها، بحيث يتم تغطية المواد والمعدات الرئيسة حسب لوائح البرامج. واستعرض أهم البرامج، وهي: برنامج ابدأ مشروعك الذي يقدم للمؤسسات الناشئة في مراحلها المبكرة الذي يتناسب مع احتياجاتها، وذلك بهدف تعزيز ريادة الأعمال في المملكة ورفع الإنتاجية وزيادة الابتكار، الذي يتمثل في تقديم منح مالية تصل إلى نسبة 50% بحد أقصى وذلك لدعم الشركات الناشئة وخلق مسار قابل للنمو والتطوير في المستقبل، وبرنامج نمو الأعمال الذي يستهدف نمو المؤسسات المحلية من خلال تقديم العديد من حلول الدعم المصممة لتحقيق مختلف الأهداف مثل التوسع في الأسواق الخارجية، وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة، والتوسع المحلي، وزيادة الصادرات بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج الى تشجيع المؤسسات لرفع الإنتاجية وتحقيق الاستدامة وخلق فرص العمل للكفاءات البحرينية، حيث يقدم البرنامج منحا تصل إلى 50% بحد أقصى لتغطية قيمة المواد والخدمات، والذي يشمل الآلات والمعدات، والتكنولوجيا وتراخيص الأنظمة، بالإضافة إلى تكاليف التسويق.
وأضاف أن برنامج تيسير التمويل الذي يتمثل في تقديم حلول تمويلية لتمكين المؤسسات من تأسيس أعمالهم والنمو والتوسع، حيث يأتي هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، حيث يثوم الصندوق بتغطية تكاليف الأرباح بنسبة تصل إلى 50%، كما يشمل الدعم ضمانا بنكيا لتسهيل حصول المؤسسات على تمويل بهدف مساعدتهم على تطوير ونمو مؤسساتهم.
وبين أن برنامج تيسير التمويل يتيح للمؤسسات التجارية في قطاع الطاقة الاستفادة من دعم وشراء وتركيب الألواح الشمسية، لافتة إلى أن الصندوق يعكف حالياً على دراسة إيجاد سبل دعم أخرى تضاف إلى باقات الدعم المقدمة حاليا.
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