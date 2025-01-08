رداً على سؤال الشوري طلال المناعي:((تمكين)): دراسة إضافة باقات دعم إلى قطاع الطاقة المتجددة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد





أكد‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬حرص‭ ‬الصندوق‭ ‬واهتمامه‭ ‬بدعم‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وانعكاسه‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تقرير‭ ‬مهارات‭ ‬البحرين‭ ‬الصادر‭ ‬باستخدام‭ ‬منهجية‭ ‬شاملة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المقارنات‭ ‬المعيارية‭ ‬الدولية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬لمنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬وبعد‭ ‬عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬مجموعات‭ ‬العمل‭ ‬القطاعية‭ ‬لاكتساب‭ ‬رؤية‭ ‬حول‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والديناميكيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بقطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬طلال‭ ‬المناعي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حول‭ ‬دعم‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬للمنشآت‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬تتيح‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬لتمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحلها‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المتنوعة‭ ‬لإطلاق‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬وإنشاء‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬عملها‭ ‬والتمكن‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬أو‭ ‬نوع‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬إلى‭ ‬تغطية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬كلفة‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬توسعها‭ ‬ونموها،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬تغطية‭ ‬المواد‭ ‬والمعدات‭ ‬الرئيسة‭ ‬حسب‭ ‬لوائح‭ ‬البرامج‭. ‬واستعرض‭ ‬أهم‭ ‬البرامج،‭ ‬وهي‭: ‬برنامج‭ ‬ابدأ‭ ‬مشروعك‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬المبكرة‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتها،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وزيادة‭ ‬الابتكار،‭ ‬الذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬منح‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬50‭% ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وخلق‭ ‬مسار‭ ‬قابل‭ ‬للنمو‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وبرنامج‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬نمو‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬الدعم‭ ‬المصممة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مختلف‭ ‬الأهداف‭ ‬مثل‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتوسع‭ ‬المحلي،‭ ‬وزيادة‭ ‬الصادرات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬الى‭ ‬تشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬لرفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬منحا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭% ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬لتغطية‭ ‬قيمة‭ ‬المواد‭ ‬والخدمات،‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬الآلات‭ ‬والمعدات،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وتراخيص‭ ‬الأنظمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكاليف‭ ‬التسويق‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬تيسير‭ ‬التمويل‭ ‬الذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬لتمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬تأسيس‭ ‬أعمالهم‭ ‬والنمو‭ ‬والتوسع،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬يثوم‭ ‬الصندوق‭ ‬بتغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬الأرباح‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬الدعم‭ ‬ضمانا‭ ‬بنكيا‭ ‬لتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬ونمو‭ ‬مؤسساتهم‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬تيسير‭ ‬التمويل‭ ‬يتيح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وشراء‭ ‬وتركيب‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬يعكف‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬إيجاد‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬أخرى‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬باقات‭ ‬الدعم‭ ‬المقدمة‭ ‬حاليا‭.‬