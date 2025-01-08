استعدادًا لبطولة العالم.. منتخبنا يواجه الدنمارك وديا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد لخوض مواجهة ودية اليوم الخميس أمام نظيره الدنماركي في تمام الساعة الحادية عشر مساء (بتوقيت البحرين)، وذلك ضمن معسكره التدريبي تحضيرًا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد، التي ستُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير المقبل.
يُذكر أن قائمة المنتخب تضم 18 لاعبًا هم: محمد ميرزا، علي عيد، عبدالله الزيمور، أحمد رضا، علي العشيري، حسين عبدالله، محمد عبدالحسين، محمد حبيب أحمد، قاسم قمبر، محمد حميد، هشام أحمد، علي رضا، حسن السماهيجي، محمد حبيب، مجتبي الزيمور، جاسم خميس، عبدالله عبدالكريم، ومحمود الفلاحي.
ويقع منتخبنا في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات مصر، كرواتيا، والأرجنتين، حيث يفتتح مشواره بمواجهة كرواتيا، قبل أن يلتقي مصر ثم الأرجنتين ضمن الأدوار التمهيدية. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي ستُقام منافساته في مدينة زغرب الكرواتية.
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