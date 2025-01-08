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استعدادًا لبطولة العالم.. منتخبنا يواجه الدنمارك وديا

1/8/2025 7:16:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يستعد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬ودية‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الدنماركي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشر‭ ‬مساء‭ (‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬في‭ ‬كرواتيا‭ ‬والدنمارك‭ ‬والنرويج‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬تضم‭ ‬18‭ ‬لاعبًا‭ ‬هم‭: ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أحمد،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬مجتبي‭ ‬الزيمور،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬ومحمود‭ ‬الفلاحي‭.‬

ويقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬مصر،‭ ‬كرواتيا،‭ ‬والأرجنتين،‭ ‬حيث‭ ‬يفتتح‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬كرواتيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬مصر‭ ‬ثم‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ضمن‭ ‬الأدوار‭ ‬التمهيدية‭. ‬ويتأهل‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬الذي‭ ‬ستُقام‭ ‬منافساته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتية‭.‬

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