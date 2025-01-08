بيريس يدعو إلى انتخابات النادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريس،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬للنادي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يترشح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معارضة‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬اليوم‭... ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬الدعوة‭ ‬للانتخابات‭ ‬لرئيس‭ ‬النادي‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يواجه‭ ‬بيريس‭ (‬77‭ ‬عاما‭) ‬أي‭ ‬معارضة‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتخابات‭ (‬2013،‭ ‬2017‭ ‬و2021‭) ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬لفترة‭ ‬ثانية‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬انتُخب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬حيث‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬حقبة‭ ‬الـ‮«‬غالاكتيكوس‮»‬‭ ‬للنادي،‭ ‬واستقال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭.‬

منذ‭ ‬عودته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬فاز‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬تحت‭ ‬قيادته‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬وستة‭ ‬كؤوس‭ ‬أوروبية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬الأخرى‭.‬

وتعاقد‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬وآخرهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬







