بيريس يدعو إلى انتخابات النادي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مدريد -(أ ف ب): دعا فلورنتينو بيريس، رئيس نادي ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى إجراء انتخابات للنادي، حيث من المتوقع أن يترشح من دون معارضة.
وقال النادي في بيان: «عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم... طلب رئيس النادي من اللجنة الانتخابية البدء في إجراءات الدعوة للانتخابات لرئيس النادي ومجلس الإدارة».
لم يواجه بيريس (77 عاما) أي معارضة في ثلاثة انتخابات (2013، 2017 و2021) منذ عودته إلى رئاسة النادي في عام 2009 لفترة ثانية.
وكان قد انتُخب لأول مرة في عام 2000، حيث أشرف على حقبة الـ«غالاكتيكوس» للنادي، واستقال في عام 2006.
منذ عودته في عام 2009، فاز نادي العاصمة تحت قيادته بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وستة كؤوس أوروبية، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.
وتعاقد النادي منذ عام 2009 مع عديد من النجوم، على رأسهم البرتغالي كريستانو رونالدو، وآخرهم الفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل من باريس سان جرمان في الصيف الماضي.
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