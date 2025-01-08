Thursday, 09 January 2025 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيريس يدعو إلى انتخابات النادي

1/8/2025 7:16:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريس،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬للنادي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يترشح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معارضة‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬اليوم‭... ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬الدعوة‭ ‬للانتخابات‭ ‬لرئيس‭ ‬النادي‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يواجه‭ ‬بيريس‭ (‬77‭ ‬عاما‭) ‬أي‭ ‬معارضة‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتخابات‭ (‬2013،‭ ‬2017‭ ‬و2021‭) ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬لفترة‭ ‬ثانية‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬انتُخب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬حيث‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬حقبة‭ ‬الـ‮«‬غالاكتيكوس‮»‬‭ ‬للنادي،‭ ‬واستقال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭.‬

منذ‭ ‬عودته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬فاز‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬تحت‭ ‬قيادته‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬وستة‭ ‬كؤوس‭ ‬أوروبية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬الأخرى‭.‬

وتعاقد‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬وآخرهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬



MENAFN08012025000055011008ID1109070345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث