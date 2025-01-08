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نيمار: مونديال 2026 سيكون الأخير لي

1/8/2025 7:16:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬أنّ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ستكون‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬الى‭ ‬المسابقة‭ ‬الكروية‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وصرّح‭ ‬مهاجم‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬عنه‭ ‬الاخيرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬آخر‭ ‬كأس‭ ‬عالم‭ ‬لي،‭ ‬إنها‭ ‬فرصتي‭ ‬الأخيرة‭. ‬سأفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ (‬الفوز‭ ‬باللقب‭)‬‮»‬‭.‬

ولتحقيق‭ ‬هدفه‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬أولا‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬وأن‭ ‬يُستدعى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرب‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬حيث‭ ‬يغيب‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬سابقا‭ ‬عن‭ ‬صفوفه‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬عندما‭ ‬تعرّض‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭.‬

وسيكون‭ ‬لاعب‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬الحالي،‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬34‭ ‬عندما‭ ‬يحين‭ ‬موعد‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وعاد‭ ‬نيمار‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬قرابة‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬عودته،‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬ودخل‭ ‬في‭ ‬كلتيهما‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭.‬

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