نيمار: مونديال 2026 سيكون الأخير لي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ساو باولو – (أ ف ب): أعلن النجم البرازيلي نيمار أنّ كأس العالم 2026 في كرة القدم ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده الذي لم ينجح بعد في حسم تأهله الى المسابقة الكروية الأعلى في العالم.
وصرّح مهاجم «سيليساو» لشبكة «سي إن إن» وفقا لما نقلته عنه الاخيرة الثلاثاء «أعلم أن هذه آخر كأس عالم لي، إنها فرصتي الأخيرة. سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك (الفوز باللقب)».
ولتحقيق هدفه الأكبر في مسيرته، سيكون على المنتخب البرازيلي حسم تأهله أولا الى النهائيات من بوابة تصفيات أميركا الجنوبية حيث يحتل أبطال العالم خمس مرات المركز الخامس، وأن يُستدعى من قبل المدرب دوريفال جونيور من جديد، حيث يغيب لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقا عن صفوفه منذ أكتوبر 2023 عندما تعرّض لإصابة قوية أمام الأوروغواي.
وسيكون لاعب الهلال السعودي الحالي، قد بلغ سن الـ 34 عندما يحين موعد مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وعاد نيمار الى الملاعب في اكتوبر الماضي بعد غياب دام قرابة العام، لكن منذ عودته، لم يشارك سوى في مباراتين ودخل في كلتيهما من مقاعد البدلاء.
MENAFN08012025000055011008ID1109070344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.