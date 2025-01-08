الاتحاد للبقاء متصدرا وصدام منتظر بين الأهلي والشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الفيحاء‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ14‭ ‬للدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬بريدة،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركة‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

ويتطلع‭ ‬الاتحاد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬ومواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

ويتصدر‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬الترتيب‭ ‬بـ36‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يقبع‭ ‬الفيحاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مواجهات‭ ‬ضد‭ ‬منافسه‭ ‬محققا‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭.‬

ويمرّ‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬بفترة‭ ‬إيجابية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬إزاحة‭ ‬الهلال‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لكأس‭ ‬ملك‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬الاحتكام‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬3‭-‬1‭ (‬1-1‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬و2‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الشوطين‭ ‬الإضافيين‭)‬،‭ ‬ليكسر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬أمامه‭.‬

وأبدى‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬ولم‭ ‬نستسلم‭ ‬ابدا‭ ‬ولم‭ ‬نلعب‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الدفاع‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يسعى‭ ‬الفيحاء‭ ‬لإرضاء‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الرسمية‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬بيدور‭ ‬إيمانويل‭.‬

الهلال‭ ‬لتعويض‭ ‬خيبة‭ ‬الكأس‭ ‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يبحث‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬الإقصاء‭ ‬في‭ ‬الكأس،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬العروبة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬السبت‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬ياسر‭ ‬الشهراني‭ ‬للإصابة،‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬مهاجمه‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬بشد‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬وغادر‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬بعد‭ ‬الإقصاء‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يقيّم‭ ‬اللاعبين‭ ‬أو‭ ‬يشك‭ ‬في‭ ‬مستوياتهم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬ودّع‭ ‬البطولة‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬وليس‭ ‬لسوء‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬وضيفه‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬غدًا‭ ‬الجمعة‭. ‬

ويحتل‭ ‬الأهلي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬خسارة‭ ‬الديربي‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬0‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭.‬

ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬ثان‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬منذ‭ ‬2017،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬انتصاره‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬سلسلة‭ ‬سلبية‭ ‬قوامها‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬الشباب‭ ‬المباراة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬التركي‭ ‬الجديد‭ ‬المخضرم‭ ‬فاتح‭ ‬تيريم‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬البرتغالي‭ ‬فيتور‭ ‬بيريرا‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬أولى‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الفيحاء‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭.‬

ويأمل‭ ‬الشباب‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬وخسارة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الأهلي‭ ‬الخامس‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يواجه‭ ‬النصر‭ ‬رابع‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬ضيفه‭ ‬الأخدود‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

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