الاتحاد للبقاء متصدرا وصدام منتظر بين الأهلي والشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): يتطلع الاتحاد الى الحفاظ على صدارته عندما يلتقي الفيحاء ضمن المرحلة الـ14 للدوري السعودي لكرة القدم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بعد توقف لمدة شهر بسبب مشاركة «الأخضر» في «خليجي 26» في الكويت.
ويتطلع الاتحاد للحفاظ على الصدارة ومواصلة انتصاراته وكان آخرها في الكلاسيكو أمام النصر 2-1 في المرحلة الماضية.
ويتصدر «العميد» الترتيب بـ36 نقطة، فيما يقبع الفيحاء في المركز السابع عشر ما قبل الأخير برصيد 8 نقاط، علما أن متصدر الدوري لم يخسر في آخر سبع مواجهات ضد منافسه محققا ستة انتصارات وتعادل.
ويمرّ فريق المدرب الفرنسي لوران بلان بفترة إيجابية، لا سيما بعد إزاحة الهلال من الدور ربع النهائي لكأس ملك السعودية بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح 3-1 (1-1 بعد نهاية الوقت الأصلي و2-2 بعد نهاية الشوطين الإضافيين)، ليكسر سلسلة من 12 مباراة من دون فوز أمامه.
وأبدى الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد سعادته بالفوز على الهلال «قمنا بعمل رائع ولم نستسلم ابدا ولم نلعب من اجل الدفاع فقط».
في المقابل، يسعى الفيحاء لإرضاء جماهيره بعد الخروج من الكأس أمام الشباب 1-2، في مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي بيدور إيمانويل.
الهلال لتعويض خيبة الكأس
من ناحيته، يبحث الهلال حامل اللقب وثاني الترتيب برصيد 34 نقطة عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد الإقصاء في الكأس، عندما يحل ضيفا على العروبة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة السبت.
ويغيب عن «الزعيم» ياسر الشهراني للإصابة، كما أصيب مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش بشد في العضلة الخلفية أمام الاتحاد في الكأس وغادر الملعب في الدقيقة 13.
وقال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس بعد الإقصاء في الكأس إنه لن يقيّم اللاعبين أو يشك في مستوياتهم، لا سيما أن فريقه «ودّع البطولة بركلات الترجيح وليس لسوء مستوى اللاعبين».
وتتجه الأنظار الجمعة إلى مباراة الأهلي وضيفه الشباب في قمة المرحلة غدًا الجمعة.
ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 23 نقطة وقد حقق أربعة انتصارات متتالية منذ خسارة الديربي أمام الاتحاد 0-1 ضمن المرحلة التاسعة.
ويسعى فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى تحقيق فوز ثان تواليا على الشباب، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ 2017، علما أنه كسر في انتصاره الأخير على الشباب سلسلة سلبية قوامها سبع مباريات من دون الفوز عليه.
في حين يدخل الشباب المباراة بقيادة مدربه التركي الجديد المخضرم فاتح تيريم الذي خلف البرتغالي فيتور بيريرا المنتقل إلى تدريب ولفرهامبتون الإنكليزي، في ثاني مباراة رسمية له بعد مباراة أولى حقق خلالها الفوز على الفيحاء 2-1 في ربع نهائي الكأس.
ويأمل الشباب بالعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري بعد تعادلين وخسارة في المراحل الثلاث الأخيرة محتلا المركز السادس برصيد 23 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس.
من جانبه، يواجه النصر رابع الترتيب برصيد 25 نقطة ضيفه الأخدود الرابع عشر برصيد 13 نقطة اليوم الخميس.
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