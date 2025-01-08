بيغولا تستهل موسمها بهزيمة ساكاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أديليد -(أ ف ب): استهلت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة سابعة عالميا بدايتها المتأخرة هذا الموسم قبل أيام من انطلاق بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بالفوز على اليونانية ماريا ساكّاري 6-4 و6-1 أمس الأربعاء في الدور الثاني لدورة أديلايد.
وستلعب وصيفة بطولة الولايات المتحدة في ربع النهائي مع الأميركية آشلي كروغر الفائزة على الإسبانية باولا بادوسا 7-6 (7-4)، 6-7 (4-7) و6-2.
وتفوّقت بيغولا (30) على ساكّاري في المواجهات المباشرة 6-4 في الوقت الذي تعمل فيه اليونانية على التعافي من إصابة في الكتف.
وقالت بيغولا «دائما ما يكون من الصعب الحصول على أول فوز في العام، لأنك لا تعرف ما الذي تتوقعه».
وأضافت الأميركية التي كانت آخر مبارياتها العام المقبل في «دبليو تي ايه» الختامية: «لكن من الجيد التوجه إلى ملبورن الأسبوع المقبل. تركيزي هو أن أؤدي بشكل جيد هنا أولا». وتابعت «من الممتع حل المشكلات على الملعب والتمتع بموقف إيجابي في بداية العام».
MENAFN08012025000055011008ID1109070342
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.