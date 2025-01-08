بيغولا تستهل موسمها بهزيمة ساكاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أديليد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهلت‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬المصنفة‭ ‬سابعة‭ ‬عالميا‭ ‬بدايتها‭ ‬المتأخرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكّاري‭ ‬6-4‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لدورة‭ ‬أديلايد‭.‬

وستلعب‭ ‬وصيفة‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الأميركية‭ ‬آشلي‭ ‬كروغر‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-4‭)‬،‭ ‬6‭-‬7‭ (‬4-7‭) ‬و6‭-‬2‭.‬

وتفوّقت‭ ‬بيغولا‭ (‬30‭) ‬على‭ ‬ساكّاري‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬اليونانية‭ ‬على‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكتف‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬بيغولا‭ ‬‮«‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬العام،‭ ‬لأنك‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬تتوقعه‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬مبارياتها‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬ملبورن‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬تركيزي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬هنا‭ ‬أولا‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬من‭ ‬الممتع‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬والتمتع‭ ‬بموقف‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‮»‬‭.‬