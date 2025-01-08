سلة خارقة ليونغ تهدي أتلانتا الفوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬سلة‭ ‬خارقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬منحت‭ ‬فريقه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬124‭-‬121‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬تغلّب‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬على‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬بطلي‭ ‬النسختين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬مباراة‭ ‬متقاربة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬دلتا‭ ‬سنتر‭ ‬في‭ ‬سولت‭ ‬لايك‭ ‬سيتي،‭ ‬هتف‭ ‬الجمهور‭ ‬عندما‭ ‬سجّل‭ ‬كولين‭ ‬سيكستون‭ ‬رمية‭ ‬ثلاثية‭ ‬لمصلحة‭ ‬يوتا‭ ‬عادل‭ ‬بها‭ ‬الأرقام‭ ‬121‭-‬121‭ ‬قبل‭ ‬2‭.‬9‭ ‬ثانيتين‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬يتجهان‭ ‬نحو‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭ ‬عندما‭ ‬أطلق‭ ‬يونغ‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬رمية‭ ‬مذهلة‭ ‬قبل‭ ‬حدود‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب،‭ ‬وهي‭ ‬الثالثة‭ ‬القاتلة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬هوكس،‭ ‬أهدى‭ ‬بها‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭.‬

وسجّل‭ ‬يونغ‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬20‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬ساعد‭ ‬بها‭ ‬أتلانتا،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ (‬19-18‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬الفنلندي‭ ‬لاوري‭ ‬ماركانن‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬ليوتا‭ ‬جاز‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية‭ ‬لمنحه‭ ‬الفوز‭.‬

وفي‭ ‬دنفر،‭ ‬سجّل‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬اللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬ليقودا‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬2023‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ (‬118-106‭) ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬محروما‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭.‬







