سلة خارقة ليونغ تهدي أتلانتا الفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): سجل تراي يونغ سلة خارقة من قبل منتصف الملعب منحت فريقه أتلانتا هوكس الفوز على مضيفه يوتا جاز في الرمق الأخير 124-121 ، فيما تغلّب بوسطن سلتيكس على دنفر ناغتس في مواجهة بين بطلي النسختين الأخيرتين من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وفي نهاية مباراة متقاربة على ملعب دلتا سنتر في سولت لايك سيتي، هتف الجمهور عندما سجّل كولين سيكستون رمية ثلاثية لمصلحة يوتا عادل بها الأرقام 121-121 قبل 2.9 ثانيتين من النهاية.
وبدا أن الفريقين يتجهان نحو وقت إضافي عندما أطلق يونغ في الرمق الأخير رمية مذهلة قبل حدود منتصف الملعب، وهي الثالثة القاتلة في مسيرته مع هوكس، أهدى بها الفوز لفريقه.
وسجّل يونغ 24 نقطة مع 20 تمريرة حاسمة ساعد بها أتلانتا، صاحب المركز السابع في المنطقة الشرقية (19-18)، في حين أحرز الفنلندي لاوري ماركانن 35 نقطة ليوتا جاز لم تكن كافية لمنحه الفوز.
وفي دنفر، سجّل جايسون تايتوم 29 نقطة وأضاف لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس 25 نقطة، ليقودا حامل اللقب بوسطن سلتيكس إلى الفوز على حامل لقب 2023 دنفر ناغتس (118-106) الذي لعب محروما من خدمات أفضل لاعب في أن بي ايه ثلاث مرات النجم الصربي نيكولا يوكيتش بسبب المرض.
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