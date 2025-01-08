دوري ناصر الممتاز يستأنف نشاطه بعد توقف طويل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يستأنف دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم نشاطه اليوم الخميس بعد توقف طويل لمشاركة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في «خليجي زين 26»، حيث ستقام مباراتان في نفس التوقيت عند السابعة مساءً، وسيجمع اللقاء الأول سترة مع المالكية على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، بينما يلتقي فريق الأهلي مع الرفاع الشرقي على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة للموسم 2024-2025.
سترة والمالكية
يدخل سترة المواجهة وهو بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويسعى لتصحيح وضعه بعد تعثره في الجولتين الأخيرتين بخسارته أمام المحرق (2-0) وتعادله مع الشباب (2-2)، بينما يدخل المالكية اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 9 نقاط، وفي الجولتين السابقتين خسر من النجمة (5-1) وفاز على الخالدية (2-1).
الأهلي والرفاع الشرقي
يدخل الأهلي اللقاء وهو بالمركز السابع وفي رصيده 9 نقاط، وبالعودة للجولتين الماضيتين فقد خسر من الرفاع (2-1) وفاز على عالي (4-1)، في حين أن منافسه الرفاع الشرقي يدخل المباراة من دون رصيد من النقاط وهو في المركز الأخير.
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