دوري ناصر الممتاز يستأنف نشاطه بعد توقف طويل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يستأنف‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نشاطه‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬طويل‭ ‬لمشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيجمع‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬سترة‭ ‬مع‭ ‬المالكية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬للموسم‭ ‬2024-2025‭.‬

سترة‭ ‬والمالكية‭ ‬

يدخل‭ ‬سترة‭ ‬المواجهة‭ ‬وهو‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬ويسعى‭ ‬لتصحيح‭ ‬وضعه‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ (‬2-0‭) ‬وتعادله‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ (‬2-2‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬المالكية‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ (‬5-1‭) ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬الخالدية‭ (‬2-1‭).‬

الأهلي‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي

يدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬بالمركز‭ ‬السابع‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬وبالعودة‭ ‬للجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬فقد‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬الرفاع‭ (‬2-1‭) ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬عالي‭ (‬4-1‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬منافسه‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يدخل‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬