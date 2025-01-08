أعشاب طبيعية تُكافح بحة الصوت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعدّ بحة الصوت أحد الأعراض الأكثر شيوعاً لدى الأشخاص الذين يعانوا آلاماً في الحبال الصوتية، أو الإجهاد المستمر للحنجرة وتعرضها للالتهاب والاحتقان، الذي يزداد خلال فصل الشتاء، نتيجة وجود لحميات أو الأورام، أو التدخين، وفي بعض الحالات لا يكون وجود البحة عابراً فحسب، ولكنها تعد أحد أهم العلامات التي تدل على وجود مشكلة مرضية بالبلعوم، ومع استمرارها يمكن أن تتفاقم وتتسبب في سعال جاف، أو انقطاع الصوت تماماً في الإصابات المزمنة.
يجب أن يتم علاج الحالات الشديدة من بحة الصوت تحت إشراف الطبيب المختص، وهناك بعض المشروبات التي تفيد في الحد من تفاقم الأعراض البسيطة، وهي مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تُحضر منزلياً، ومن بينها:-
- يسهم الإكثار من شرب الماء البارد النظيف على ترطيب طبقات الحبال الصوتية، فكلما زادت كمية الماء التي يتم استهلاكها كان من السهل على أن تهتز الحبال وتصدر صوتاً.
- يوصى بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب يومياً من الماء للحفاظ على صحة الحبال الصوتية.
- مشروب الزنجبيل الذي يحتوي على مضادات حيوية ومضادات التهاب تفيد في علاج التهابات وجروح الحنجرة، طرد البلغم وتطهير الحلق وتنقية القصبة الهوائية.
- عصير الليمون الطازج الذي يلعب دوراً في التطهير من الفيروسات التي تستهدف الجسم.
- مشروب القرفة والنعناع الفعال في معالجة جروح الحنجرة الناجمة عن شدة السعال، كما يمتاز بخصائصه المطهرة والمهدئة لالتهاب الحلق.
- خل التفاح كونه مضاد للميكروبات ويحارب الالتهاب.
MENAFN08012025000151011027ID1109070219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.