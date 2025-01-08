أعشاب طبيعية تُكافح بحة الصوت

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعدّ بحة الصوت أحد الأعراض الأكثر شيوعاً لدى الأشخاص الذين يعانوا آلاماً في الحبال الصوتية، أو الإجهاد المستمر للحنجرة وتعرضها للالتهاب والاحتقان، الذي يزداد خلال فصل الشتاء، نتيجة وجود لحميات أو الأورام، أو التدخين، وفي بعض الحالات لا يكون وجود البحة عابراً فحسب، ولكنها تعد أحد أهم العلامات التي تدل على وجود مشكلة مرضية بالبلعوم، ومع استمرارها يمكن أن تتفاقم وتتسبب في سعال جاف، أو انقطاع الصوت تماماً في الإصابات المزمنة.

يجب أن يتم الحالات الشديدة من بحة الصوت تحت إشراف الطبيب المختص، وهناك بعض المشروبات التي تفيد في الحد من تفاقم الأعراض البسيطة، وهي مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تُحضر منزلياً، ومن بينها:-

- يسهم الإكثار من شرب الماء البارد النظيف على ترطيب طبقات الحبال الصوتية، فكلما زادت كمية الماء التي يتم استهلاكها كان من السهل على أن تهتز الحبال وتصدر صوتاً.

- يوصى بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب يومياً من الماء للحفاظ على صحة الحبال الصوتية.

- مشروب الزنجبيل الذي يحتوي على مضادات حيوية ومضادات التهاب تفيد في علاج التهابات وجروح الحنجرة، طرد البلغم وتطهير الحلق وتنقية القصبة الهوائية.

- عصير الليمون الطازج الذي يلعب دوراً في التطهير من الفيروسات التي تستهدف الجسم.

- مشروب القرفة والنعناع الفعال في معالجة جروح الحنجرة الناجمة عن شدة السعال، كما يمتاز بخصائصه المطهرة والمهدئة لالتهاب الحلق.

- خل التفاح كونه مضاد للميكروبات ويحارب الالتهاب.