الجلطات خطر جديد يهدد حياة الشباب

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- Khaberni) خبرني - حذر طبيب قلب من انتشار الجلطات بين الشباب في سن العشرينيات أو الثلاثينيات، مشيراً إلى أنها تحدث في شرايين القلب أو شرايين المخ، وقد تؤدي إلى موتهم فجأة. وقال د.جمال شعبان، استشاري القلب، والعميد السابق لمعهد القلب القومي في مصر إن الجلطة تعني كتلة من خلايا الدم تتجمع وتلتصق ببعضها، ثم بجدار الشريان وتغلقه، ما يتسبب في منع جريان الدم في الشريان، ويتوقف عن تغذية الخلايا، التي تتوقف بدورها عن أداء وظائفها الحيوية، ثم تتلف وتموت. وأوضح أن هناك نوعين من الخلايا لا يمكن تعويضهما في حالة تعرضهما للتلف والموت، وهما خلايا المخ، وخلايا القلب. وأضاف أنه إذا كانت الجلطة كبيرة، وفي شريان كبير يغذي مساحة كبيرة من المخ؛ فمن الممكن أن تحصل سكتة دماغية، حيث يتوقف المخ عن العمل، وربما تحدث الوفاة. وأشار د.جمال شعبان، في تدوينة له على صفحته بموقع «فيس بوك»، الاثنين، إلى أن الكلام نفسه ينطبق على السكتة القلبية فعندما تحدث جلطة في شريان القلب الكبير، تتكون في داخله جلطة تسبب انسداداً كلياً، ويتوقف القلب عن العمل. ولفت إلى أن السكتة القلبية قد تحدث لو لم يتم إنعاش القلب سريعاً، وإذابة الجلطة، وتركيب دعامات، محذراً من أن وجع البطن قد يكون بسبب جلطة في الشريان التاجي الخلفي، حيث تسبب وجعاً وحموضة، وحرقاناً في المعدة، كما أن جلطة شرايين الأمعاء تتسبب في تسلخ وتمدد ألأورطى، وقد تتسبب في جلطة داخله. وقال د.جمال شعبان إن هناك مسببات متعددة للجلطات بين الشباب، ومن ذلك التدخين، والمسكنات، ومشروبات الطاقة، والمنشطات، والمخدرات، إلى جانب التاريخ الوراثي لارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، إلى جانب الضغط المرتفع، ومرض السكر، وظهر أخيراً أن الإصابة بفيروس كورونا تتسبب أيضاً في حدوث الجلطات. وقال إن أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ من جانب الجسم تظهر في صداع وتنميل، إلى جانب اختلال درجة الوعي، كما أن هناك علامات تحذيرية لجلطة القلب تظهر في وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، ونهجان خفيف، وعرق، وثقل في الذراع اليسرى. وأكد أن الوقت يلعب دوراً مهماً في التعامل مع جلطات المخ والقلب، فالوقت الذهبي ينحصر في الدقائق أو الساعات الأولى، لأنها قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة أو الأدوية، التي تذيب الجلطات، وهذا ينطبق على جلطات المخ والقلب. وحذر من التوتر والصدمات العاطفية، لأنها من الممكن أن تتسبب في حدوث الجلطة، وكذلك كسرة القلب، حيث تؤدي إلى اعتلال عضلة القلب، وقد تتسبب في جلطة في المخ أو القلب.
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