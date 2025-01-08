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الجلطات خطر جديد يهدد حياة الشباب

1/8/2025 7:10:37 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حذر طبيب قلب من انتشار الجلطات بين الشباب في سن العشرينيات أو الثلاثينيات، مشيراً إلى أنها تحدث في شرايين القلب أو شرايين المخ، وقد تؤدي إلى موتهم فجأة. وقال د.جمال شعبان، استشاري القلب، والعميد السابق لمعهد القلب القومي في مصر إن الجلطة تعني كتلة من خلايا الدم تتجمع وتلتصق ببعضها، ثم بجدار الشريان وتغلقه، ما يتسبب في منع جريان الدم في الشريان، ويتوقف عن تغذية الخلايا، التي تتوقف بدورها عن أداء وظائفها الحيوية، ثم تتلف وتموت. وأوضح أن هناك نوعين من الخلايا لا يمكن تعويضهما في حالة تعرضهما للتلف والموت، وهما خلايا المخ، وخلايا القلب. وأضاف أنه إذا كانت الجلطة كبيرة، وفي شريان كبير يغذي مساحة كبيرة من المخ؛ فمن الممكن أن تحصل سكتة دماغية، حيث يتوقف المخ عن العمل، وربما تحدث الوفاة. وأشار د.جمال شعبان، في تدوينة له على صفحته بموقع «فيس بوك»، الاثنين، إلى أن الكلام نفسه ينطبق على السكتة القلبية فعندما تحدث جلطة في شريان القلب الكبير، تتكون في داخله جلطة تسبب انسداداً كلياً، ويتوقف القلب عن العمل. ولفت إلى أن السكتة القلبية قد تحدث لو لم يتم إنعاش القلب سريعاً، وإذابة الجلطة، وتركيب دعامات، محذراً من أن وجع البطن قد يكون بسبب جلطة في الشريان التاجي الخلفي، حيث تسبب وجعاً وحموضة، وحرقاناً في المعدة، كما أن جلطة شرايين الأمعاء تتسبب في تسلخ وتمدد ألأورطى، وقد تتسبب في جلطة داخله. وقال د.جمال شعبان إن هناك مسببات متعددة للجلطات بين الشباب، ومن ذلك التدخين، والمسكنات، ومشروبات الطاقة، والمنشطات، والمخدرات، إلى جانب التاريخ الوراثي لارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، إلى جانب الضغط المرتفع، ومرض السكر، وظهر أخيراً أن الإصابة بفيروس كورونا تتسبب أيضاً في حدوث الجلطات. وقال إن أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ من جانب الجسم تظهر في صداع وتنميل، إلى جانب اختلال درجة الوعي، كما أن هناك علامات تحذيرية لجلطة القلب تظهر في وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، ونهجان خفيف، وعرق، وثقل في الذراع اليسرى. وأكد أن الوقت يلعب دوراً مهماً في التعامل مع جلطات المخ والقلب، فالوقت الذهبي ينحصر في الدقائق أو الساعات الأولى، لأنها قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة أو الأدوية، التي تذيب الجلطات، وهذا ينطبق على جلطات المخ والقلب. وحذر من التوتر والصدمات العاطفية، لأنها من الممكن أن تتسبب في حدوث الجلطة، وكذلك كسرة القلب، حيث تؤدي إلى اعتلال عضلة القلب، وقد تتسبب في جلطة في المخ أو القلب.

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