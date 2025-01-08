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تمديد تطبيق إعادة احتساب بدلات مواقف السيارات في العقبة إلى الأول من نيسان

1/8/2025 7:08:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على تمديد فترة البدء في تنفيذ قرار إعادة احتساب بدلات المواقف للاستعمالات غير السكنية في مناطق مختلفة من العقبة لمنشآت لا تستطيع توفير مواقف.


ويجري بدء العمل بذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/2025 بدلاً من 1/1/2025، بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المستثمرين والتجار من مالكي العقارات غير السكنية لتصويب أوضاعهم وتسهيل إجراءات التَّرخيص.


كما قرر المجلس المصادقة على مؤشرات الأداء للخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2028، لقياس مستوى إنجاز الغايات والأهداف الاستراتيجية، وتنفيذ المشاريع الواردة فيها.

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