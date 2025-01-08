Thursday, 09 January 2025 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يجري محادثات مع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي

1/8/2025 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي وركزت على إنجاز اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة التي ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والدفاعي والأمني.
وتناولت المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يفاقمها العدوان.
وبحث الصفدي والمسؤولين الأوروبيين تطورات الأوضاع في سوريا.
والتقى الصفدي رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا حيث نقل له تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتثمين جلالة الملك لعلاقات الشراكة الراسخة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وبعث كوستا تحياته لجلالة الملك وثمن الجهود التي يقودها جلالته لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وبما في ذلك من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتجية الشاملة.
كما التقى الصفدي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في اجتماع بحث آليات زيادة التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي وتعميق التنسيق والتعاون إزاء التحديات الإقليمية والقضايا المشتركة.
وأكد الصفدي وكالاس الشراكة الأردنية الأوروبية والحرص المشترك على تعزيزها، وأهمية استكمال المحادثات لتوقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
وبحث الصفدي وكالاس الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والتعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما بحث الصفدي وكالاس تطورات الأوضاع في سوريا وأطلعها على نتائج محادثاته مع القيادة الجديدة في سوريا.
كما التقى الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.
وعقد الصفدي وطوقان أيضاً محادثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا.
واجتمع الصفدي بحضور طوقان مع رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي دلفين برونك وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي وهيئاته.
وأكد الصفدي خلال اللقاء على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وحذر من التبعات الكارثية لاستمراره على أمن المنطقة والعالم.








MENAFN08012025000208011052ID1109070185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث