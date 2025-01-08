مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، جلسة بشأن سوريا استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.



وقال بيدرسون إن القرارات التي تتخذ الآن في سوريا "ستحدد المستقبل لفترة طويلة مقبلة"، مشددا على ضرورة أن "يتمكن السوريون والمجتمع الدولي من إدارة المرحلة التالية بشكل صحيح" حيث تواجه سوريا "فرصا عظيمة ومخاطر حقيقية".



وأضاف أن سلطات تصريف الأعمال تواصل العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها، حيث التقت بمجموعة واسعة من المكونات السورية، فضلاً عن اللاعبين الدوليين، مشيراً إلى تقارير تفيد باتفاق مبدئي لدمج الفصائل تحت وزارة دفاع موحدة، رغم أن حالة التنفيذ ما تزال غير واضحة، حيث ورد أن بعض الفصائل لم تنضم بعد إلى هذا الاتفاق.



وأشار إلى أن القائمة الأولى للتعيينات العسكرية في وزارة الدفاع الجديدة صدرت، ويبدو أنها مأخوذة من مجموعة من الفصائل، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، "وتشمل أيضا مقاتلين من دول أجنبية".



وقال بيدرسون إن هناك علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة، بما في ذلك حوادث العنف في المنطقة الساحلية وحمص وحماة داعيا السلطات على "مد يد الطمأنينة والثقة لجميع المجتمعات في سوريا، وتعزيز المشاركة النشطة للجميع في بناء سوريا الجديدة".