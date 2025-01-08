السيد عطاف يجري مباحثات مع نظيره الكونغولي

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، أجرى الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم ببرازافيل، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو، السيد جون كلود قاكوسو.

خُصصت هذه المباحثات لبحث السبل الكفيلة بالحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في ظل العناية الخاصة التي تحظى بها من لدن رئيسي البلدين، لاسيما في ميادين الدفاع والداخلية والطاقة والمناجم والنقل الجوي والتجارة والتعليم العالي. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الهامة المطروحة على مستوى الاتحاد الإفريقي في سياق التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

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