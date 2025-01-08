السيد عطاف يجري مباحثات مع نظيره الكونغولي

(MENAFN
- APO Group)
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم ببرازافيل، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو، السيد جون كلود قاكوسو.
خُصصت هذه المباحثات لبحث السبل الكفيلة بالحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في ظل العناية الخاصة التي تحظى بها من لدن رئيسي البلدين، لاسيما في ميادين الدفاع والداخلية والطاقة والمناجم والنقل الجوي والتجارة والتعليم العالي. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الهامة المطروحة على مستوى الاتحاد الإفريقي في سياق التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.
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