السيدة منصوري تعقد لقاءً ثنائياً مع نائب وزير الشؤون الخارجية الأوغندي المكلف بالتعاون الإقليمي

(MENAFN
- APO Group)
في إطار مشاركتها في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية، المزمع انعقادها في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 9 إلى 11 جانفي 2025، عقدت السيدة سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، لقاءً ثنائياً مع السيد جون موليمبا، نائب وزير الشؤون الخارجية الأوغندي المكلف بالتعاون الإقليمي.
و تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجزائر و أوغندا، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخلق شراكات جديدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تم التطرق إلى القضايا الإفريقية ذات الأولوية، بما في ذلك تطورات الأوضاع الأمنية في القارة، تعزيز التكامل القاري، والإصلاح المؤسسي لهياكل الاتحاد الإفريقي.
وخلال اللقاء، أكدت السيدة منصوري حرص الجزائر، تحت قيادة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، بما يعكس التزام الجزائر الراسخ بدعم التضامن الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار القاري
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MENAFN08012025004934011406ID1109069834
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