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السيدة منصوري تعقد لقاءً ثنائياً مع نائب وزير الشؤون الخارجية الأوغندي المكلف بالتعاون الإقليمي

1/8/2025 3:26:12 PM
(MENAFN- APO Group)


في إطار مشاركتها في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية، المزمع انعقادها في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 9 إلى 11 جانفي 2025، عقدت السيدة سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، لقاءً ثنائياً مع السيد جون موليمبا، نائب وزير الشؤون الخارجية الأوغندي المكلف بالتعاون الإقليمي.

و تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجزائر و أوغندا، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخلق شراكات جديدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تم التطرق إلى القضايا الإفريقية ذات الأولوية، بما في ذلك تطورات الأوضاع الأمنية في القارة، تعزيز التكامل القاري، والإصلاح المؤسسي لهياكل الاتحاد الإفريقي.

وخلال اللقاء، أكدت السيدة منصوري حرص الجزائر، تحت قيادة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، بما يعكس التزام الجزائر الراسخ بدعم التضامن الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار القاري

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN08012025004934011406ID1109069834

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