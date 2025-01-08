Wednesday, 08 January 2025 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن يؤكد أن إبرام اتفاق للهدنة في غزة لا يزال قريبا للغاية

1/8/2025 3:17:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنّ إبرام هدنة في قطاع غزة، الذي تجري مفاوضات غير مباشرة بشأنها في قطر، يبقى "قريبا للغاية".
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو: "في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن المحتجزين".








MENAFN08012025000208011052ID1109069756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث