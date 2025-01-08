بلينكن يؤكد أن إبرام اتفاق للهدنة في غزة لا يزال قريبا للغاية

بلينكن يؤكد أن إبرام اتفاق للهدنة في غزة لا يزال قريبا للغاية
التاريخ
1/8/2025 3:17:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنّ إبرام هدنة في قطاع غزة، الذي تجري مفاوضات غير مباشرة بشأنها في قطر، يبقى "قريبا للغاية".
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو: "في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن المحتجزين".
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