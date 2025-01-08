إعلام عبري: مقتل 3 جنود بتفجير عبوة ناسفة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت صحيفة "حدشوت بزمان" العبرية بأن انفجار عبوة ناسفة شديدة التدمير استهدف دبابتين تابعتين لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ما أدى إلى انقلاب إحدى الدبابتين جراء شدة الانفجار.
وقالت الصحيفة العبرية إن الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، فيما لم ترد تفاصيل إضافية حول حالة المصابين أو طبيعة الانفجار.
ونشرت كتائب القسام في وقت سابق، مقطع من التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة في جباليا شمال القطاع، لافتة الى أنه تم الاستيلاء على عدد من الطائرات المسيرة.
MENAFN08012025000208011052ID1109069755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.