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الاعلام العبري: مقتل 46 جنديا في معارك شمال غزة

1/8/2025 3:17:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي " مقتل 46 جنديا في معارك شمال قطاع غزة، في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، والتي بدأت منذ أكثر من 3 أشهر".

وكانت أفادت صحيفة "حدشوت بزمان" العبرية بأن انفجار عبوة ناسفة شديدة التدمير استهدف دبابتين تابعتين لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ما أدى إلى انقلاب إحدى الدبابتين جراء شدة الانفجار.
وقالت الصحيفة العبرية إن الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، فيما لم ترد تفاصيل إضافية حول حالة المصابين أو طبيعة الانفجار.

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