135 مليون دينار للمعالجات الطبية في موازنة 2025

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد وزير
المالية، عبد الحكيم الشبلي، الأربعاء، أن الإعفاءات والمعالجات الطبية لم تنتهِ.
وقال الشبلي خلال رده على مناقشات النواب بشأن الموازنة العامة، إنه بهدف تحقيق العدالة والكفاءة في الإنفاق وتبسيط الإجراءات وحصر مسؤولية منح الإعفاءات لدى جهة واحدة، فقد تم ربط مسؤولية منح الإعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمنين صحياً بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي، وفق المعايير والأسس المعتمدة التي تحقق العدالة في منح الإعفاءات الطبية للمحتاجين.
وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 135 مليون للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات في مشروع موازنة عام 2025 مقابل 98 مليون دينار معاد تقديره لعام 2024.
MENAFN08012025000151011027ID1109069542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.