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135 مليون دينار للمعالجات الطبية في موازنة 2025

1/8/2025 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، الأربعاء، أن الإعفاءات والمعالجات الطبية لم تنتهِ.


وقال الشبلي خلال رده على مناقشات النواب بشأن الموازنة العامة، إنه بهدف تحقيق العدالة والكفاءة في الإنفاق وتبسيط الإجراءات وحصر مسؤولية منح الإعفاءات لدى جهة واحدة، فقد تم ربط مسؤولية منح الإعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمنين صحياً بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي، وفق المعايير والأسس المعتمدة التي تحقق العدالة في منح الإعفاءات الطبية للمحتاجين.


وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 135 مليون للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات في مشروع موازنة عام 2025 مقابل 98 مليون دينار معاد تقديره لعام 2024.

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