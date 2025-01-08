توافق سوري أردني على النقل البري للركاب بشكل محدود

توافق سوري أردني على النقل البري للركاب بشكل محدود
التاريخ
1/8/2025 3:00:08 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكر مسؤول بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، الأربعاء، أن هناك توافقاً مع الأردن على السماح بالنقل البري للركاب بين البلدين بشكل محدود.
وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش: "بعد التنسيق بين الجانبين السوري والأردني تقرر السماح لسيارات السفريات بالتنقل بين البلدين لغاية نقل الركاب فقط، ومن خلال منصة سائقي السفريات بواقع 100 سيارة لكل بلد".
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