إبر التخسيس وشلل المعدة.. ما العلاقة؟ وهل الخطر حقيقي؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - هل أنت أكثر عرضة للإصابة بشلل المعدة Gastroparesis، إذا كنت تستعمل أدوية السمنة أو مرض السكري مثل ويجوفي wegovy أو أوزيمبيك Ozempic التي تعرف بإبر التخسيس؟ الجواب هنا مع آخر المعطيات البحثية حول هذه الإبر.





** شلل المعدة

تشير معطيات بحثية ودراسات إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون ناهضات جي إل بي-1 GLP-1 Agonists مثل أوزيمبيك وويجوفي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بشلل المعدة.

وشلل المعدة، يشير إلى التأخر أو التباطؤ في إفراغ محتويات المعدة بعد تناول الطعام. ويقول الخبراء إنه رغم اسمه، فإن شلل المعدة لا يسبب في الواقع الشلل وهو أمر قابل للعكس ومتوقع عند تناول دواء GLP-1.

الآثار الجانبية المعوية لهذه الأدوية معروفة جيدا، فهي تشمل الغثيان والقيء والإسهال. ومع ذلك، هناك أيضا أحداث أقل شيوعا مرتبطة بها. وتشمل هذه الأحداث شلل المعدة، والانسداد المعوي، والتهاب البنكرياس الحاد.

في دراسة نشرت العام الماضي وأجراها باحثون في جامعة كانساس، وشملت ما يقرب من 300 ألف مريض، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية GLP-1 كانوا أكثر عرضة للإصابة بشلل المعدة بنسبة 66% من أولئك الذين لم يتناولوها.

ومن بين المرضى الذين يتناولون الأدوية، تم تشخيص إصابة 0.53% بشلل المعدة، حوالي 750 من أصل ما يقرب من 150 ألف مريض.

وقال براتيك شارما، أستاذ الطب في قسم الأورام الطبية في كلية الطب بجامعة كانساس، والباحث الرئيسي في الدراسة، لموقع هيلث لاين "يجب إعلام المرضى بهذه الآثار الجانبية قبل بدء العلاج. هناك الكثير من الإثارة والطلب على هذه الأدوية، لكن الآثار الجانبية هي نقاط حاسمة للمناقشة".





** أعراض شلل المعدة

الأعراض الشائعة تشمل:

- عسر الهضم.

- انتفاخ البطن.

- الشعور بالشبع بسرعة كبيرة أو لفترة طويلة.

- ألم في الجزء العلوي من البطن.

- الغثيان.

- التقيؤ.

- ارتجاع (بصق) قطع كاملة من الطعام غير المهضوم.

- فقدان الشهية.

- حموضة المعدة.

- الإمساك.





** هل خطر شلل المعدة حقيقي؟

الجواب هو عموما لا، والحقيقة أن هناك الكثير من سوء الفهم حول شلل المعدة ومخاطره على المرضى.

وتقول الدكتورة بيفرلي تشانج، أخصائية الغدد الصماء والمتحدثة باسم جمعية السمنة وأستاذة مساعدة في الطب السريري في طب وايل كورنيل "رغم وجود خطر متزايد، فإن النسب المئوية كانت لا تزال منخفضة إلى حد ما. وكان الكثير منها أقل من 1%. ورغم ارتفاعها مقارنة بعدم تناول أي دواء، فإن الخطر كان لا يزال منخفضا للغاية. أعتقد أن هذا شيء يجب على الناس تذكره".

الدكتور دان أزاجوري، رئيس قسم الجراحة طفيفة التوغل وجراحة السمنة والمدير الطبي للعيادة المتعددة التخصصات للسمنة والتمثيل الغذائي في كلية طب ستانفورد، صرح لموقع هيلث لاين بأنه في حين تؤكد البيانات الآثار الجانبية للجهاز الهضمي، فإنه يشعر بالقلق إزاء الرواية حول شلل المعدة.

وأضاف "أعتقد أن الناس لا يعرفون ما هذا المرض، لذا فهو مخيف. بالنسبة لنا، لا يشكل شلل المعدة أي قلق. إنه تباطؤ في إفراغ المعدة. هذه حالة يمكن علاجها. عندما تتناول الدواء، تتباطأ معدتك. وعندما تتوقف عن تناول الدواء تعود الأمور إلى طبيعتها".





** أدوية GLP-1 قد تقلل مضاعفات الجراحة لدى مرضى السكري

ننتقل إلى دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية طب وايل كورنيل، وكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، ونيويورك-بريسبتيريان، ووجدت أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين كانوا يتناولون أدوية GLP-1 مثل تيرزيباتيد (مونجارو) وسيماجلوتيد (أوزيمبيك) كان لديهم معدلات أقل بكثير لإعادة الدخول إلى المستشفى وإعادة فتح الجروح والورم الدموي بعد الجراحة.

ونشرت الدراسة في مجلة حوليات الجراحة، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

وقال الدكتور جيسون سبيكتور، كبير مؤلفي الدراسة ورئيس قسم جراحة التجميل والترميم في طب وايل كورنيل ونيويورك-بريسبتيريان-مركز وايل كورنيل الطبي وأستاذ الجراحة في طب وايل كورنيل: "تشير هذه النتائج من هذا العدد الكبير من المرضى والإجراءات إلى أن تناول هذه الأدوية لا ينبغي أن يؤدي إلى تفاقم المضاعفات بعد الجراحة بشكل عام، بل ربما يقلل من احتمالية حدوث بعضها".





** أدوية GLP-1 آمنة وفعالة للغاية لعلاج السمنة لدى البالغين غير المصابين بالسكري

ننتقل إلى دراسة حديثة أخرى أجراها باحثون في جامعة ماكغيل، وقاموا بمراجعة 26 دراسة تضم 15 ألفا و491 مشاركا، ووجدوا أن الأدوية القائمة على GLP-1 فعالة لفقدان الوزن لدى البالغين المصابين بالسمنة ولكن غير المصابين بالسكري.

ونشرت الدراسة في مجلة حوليات الطب الباطني Annals of Internal Medicine، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.