السيد عطاف يٌستقبل من قبل رئيس جمهورية الكونغو

(MENAFN
- APO Group)
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم ببرازافيل، من قبل رئيس جمهورية الكونغو، السيد دونيس ساسو نغيسو.
وبهذه المناسبة، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس دونيس ساسو نغيسو رسالة خطية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما جدد له عزمه على مواصلة جهودهما وتكثيفها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في إضفاء المزيد من النجاعة على العمل الإفريقي المشترك.
شكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز بعنوان الشراكة الجزائرية-الكونغولية تجسيدا لما اتفق عليه قائدا البلدين شهر جويلية 2022 بالجزائر من تدابير ملموسة، فضلا عن التشاور بخصوص القضايا الراهنة على الصعيد القاري وعلى وجه الخصوص تأكيد دعم الجزائر للجهود التي يبذلها الرئيس دونيس ساسو نغيسو في سبيل إنهاء الانقسام في ليبيا في إطار رئاسته للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالوضع في هذا البلد الشقيق.
توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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