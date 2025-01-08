السيد عطاف يٌستقبل من قبل رئيس جمهورية الكونغو

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، استقبل الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم ببرازافيل، من قبل رئيس جمهورية الكونغو، السيد دونيس ساسو نغيسو.





وبهذه المناسبة، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس دونيس ساسو نغيسو رسالة خطية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما جدد له عزمه على مواصلة جهودهما وتكثيفها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في إضفاء المزيد من النجاعة على العمل الإفريقي المشترك.



شكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز بعنوان الشراكة الجزائرية-الكونغولية تجسيدا لما اتفق عليه قائدا البلدين شهر جويلية 2022 بالجزائر من تدابير ملموسة، فضلا عن التشاور بخصوص القضايا الراهنة على الصعيد القاري وعلى وجه الخصوص تأكيد دعم الجزائر للجهود التي يبذلها الرئيس دونيس ساسو نغيسو في سبيل إنهاء الانقسام في ليبيا في إطار رئاسته للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالوضع في هذا البلد الشقيق.

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