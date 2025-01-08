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الاحتلال يختطف شابا من الدهيشة جنوب بيت لحم

1/8/2025 8:11:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اختطفت وحدة خاصة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدة إسرائيلية خاصة تابعة لقوات الاحتلال، اعتقلت المواطن صلاح محمد فرج في الأربعينيات من عمره، أثناء وجوده في قرية أرطاس جنوب بيت لحم.

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