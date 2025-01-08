الاحتلال يختطف شابا من الدهيشة جنوب بيت لحم
التاريخ
1/8/2025 8:11:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - اختطفت وحدة خاصة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدة إسرائيلية خاصة تابعة لقوات الاحتلال، اعتقلت المواطن صلاح محمد فرج في الأربعينيات من عمره، أثناء وجوده في قرية أرطاس جنوب بيت لحم.
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