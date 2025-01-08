مستعمرون يهاجمون المركبات على طريق رام الله- نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء، عددا من مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.
وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المركبات بالحجارة والزجاجات الفارغة، قرب مدخل مستعمرة " شيلو"، الأمر الذي ألحق اضرارا في بعض منها.
ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان،
فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون، خلال العام الماضي، 16612 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، في ارتفاع قياسي في عدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد. وتركزت الاعتداءات الإجمالية في محافظات: الخليل بـ2934 اعتداءً، ثم نابلس بـ2531، ورام الله بـ2224.
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