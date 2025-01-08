مستعمرون يهاجمون المركبات على طريق رام الله- نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء، عددا من مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المركبات بالحجارة والزجاجات الفارغة، قرب مدخل مستعمرة " شيلو"، الأمر الذي ألحق اضرارا في بعض منها.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان،

فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون، خلال العام الماضي، 16612 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، في ارتفاع قياسي في عدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد. وتركزت الاعتداءات الإجمالية في محافظات: الخليل بـ2934 اعتداءً، ثم نابلس بـ2531، ورام الله بـ2224.

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