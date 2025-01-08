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جنين: اجتماع لدعم جهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ تعليمات الرئيس ببسط النظام والقانون

1/8/2025 8:11:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - عُقد في مدينة جنين اليوم الأربعاء، اجتماع لدعم وإسناد جهود محافظ جنين كمال أبو الرب والأجهزة الأمنية في تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس بمواصلة العمل في بسط النظام والقانون، وملاحقة العابثين بأمن الوطن والمواطن، وحماية المشروع الوطني وإنهاء حالة الفلتان الأمني.

وضم الاجتماع، الذي عُقد في مقر المحافظة برئاسة أبو الرب، مجلسي اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في جامعتي القدس المفتوحة والعربية الأميركية.

وثمن أبو الرب الجهود التي يبذلها أبناء المؤسسة الأمنية وحركة فتح في إطار حفظ النظام والقانون، وصون كرامة المواطن، وتعزيز صمود أبناء شعبنا، مؤكدا مضي المؤسسة الأمنية قدماً واستمرار عملية "حماية وطن" للحفاظ على مقدرات شعبنا وحماية مشروعنا الوطني.

وقال: "لن يكون هناك تراجع ولا تهاون، وإن المرحلة الصعبة والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية العادلة كبيرة"،
مشدداً على ضرورة وحدة صفوف الحركة واصطفافها معاً حتى نيل الحرية والاستقلال.

وأكد المجتمعون دعمهم لقرارات الرئيس محمود عباس في تعزيز حالة الأمن والأمان ومنع الظواهر السلبية، وثمنوا جهود محافظ جنين والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين.

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