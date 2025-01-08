جنين: اجتماع لدعم جهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ تعليمات الرئيس ببسط النظام والقانون

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - عُقد في مدينة جنين اليوم الأربعاء، اجتماع لدعم وإسناد جهود محافظ جنين كمال أبو الرب والأجهزة الأمنية في تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس بمواصلة العمل في بسط النظام والقانون، وملاحقة العابثين بأمن الوطن والمواطن، وحماية المشروع الوطني وإنهاء حالة الفلتان الأمني.
وضم الاجتماع، الذي عُقد في مقر المحافظة برئاسة أبو الرب، مجلسي اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في جامعتي القدس المفتوحة والعربية الأميركية.
وثمن أبو الرب الجهود التي يبذلها أبناء المؤسسة الأمنية وحركة فتح في إطار حفظ النظام والقانون، وصون كرامة المواطن، وتعزيز صمود أبناء شعبنا، مؤكدا مضي المؤسسة الأمنية قدماً واستمرار عملية "حماية وطن" للحفاظ على مقدرات شعبنا وحماية مشروعنا الوطني.
وقال: "لن يكون هناك تراجع ولا تهاون، وإن المرحلة الصعبة والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية العادلة كبيرة"،
مشدداً على ضرورة وحدة صفوف الحركة واصطفافها معاً حتى نيل الحرية والاستقلال.
وأكد المجتمعون دعمهم لقرارات الرئيس محمود عباس في تعزيز حالة الأمن والأمان ومنع الظواهر السلبية، وثمنوا جهود محافظ جنين والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين.
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