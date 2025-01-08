من الفاتيكان معرض الأردن: فجر المسيحية

MENAFN - Palestine News ) عمان /PNN/ تنظم وزارة السياحة والآثار الأردنية بالتعاون مع الفاتيكان، معرضًا استثنائياً بعنوان "الأردن: فجر المسيحية" والمزمع إقامته بمدينة الفاتيكان في الفترة ما بين 31 كانون الثاني الى 28 شباط 2025، حيث يأتي هذا المعرض ضمن جهود الوزارة لتسليط الضوء على أهمية الأردن كفجر بزغ للدين المسيحي، ومكانته الدينية المسيحية، وليشكل حدثاً مميزاً بمناسبة مرور ثلاثين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان، واحياءً للذكرى الستين لزيارة قداسة البابا بولس السادس للأردن سنة 1964، وتزامناً مع الاحتفالات بالسنة اليوبيلية المقدسة للفاتيكان تحت شعار "حج الأمل".

سيجري خلال المعرض الذي سيقام على مدار شهر كامل، عرض أكثر من 90 قطعة أثرية نادرة تم اختيارها بعناية لتروي قصة عن التراث الأردني المتشابك مع جذور المسيحية، حيث سيقدم المعرض دعوة مفتوحة للعالم لاكتشاف تاريخ الديانات في الأردن، فضلاً عن استكشاف رسالة السلام والعيش المشترك التي انطلقت وازدهرت واستقرت في أرض الأردن المباركة.



أن القطع الأثرية التي سيتم عرضها في المعرض ستتنوع بين الفسيفساء الدقيقة والرموز القديمة، مثل رمز السمكة الذي يعتبر من أهم وأندر القطع الأثرية في تاريخ المسيحية، حيث يسلط المعرض الضوء على الاكتشافات التي تسرد تطور المسيحية في الأردن عبر العصور، كما يبدأ المعرض برواية تاريخية لحظة معمودية السيد المسيح، مرورًا بالعصر البيزنطي، وصولًا إلى العهد الإسلامي الى العهد الهاشمي، كما يبرز المعرض دور المسيحيين الأوائل في الأردن في مجالات الفنون والهندسة المعمارية والحفاظ على التميز الثقافي والفني، من القرن الأول الميلادي وحتى يومنا هذا.



سيأخذ المعرض الزائر في رحلة عبر الزمن لاستكشاف المواقع المقدسة في الأردن، والتي تعد محطات رئيسية للحج المسيحي المعتمدة من قبل الفاتيكان، ومن أبرز هذه المواقع: تل مار إلياس مسقط رأس النبي إيليا عليه السلام، وكنيسة سيدة الجبل في عنجرة التي تخلد ذكرى السيدة العذراء، وجبل نيبو مقام النبي موسى عليه السلام، وقلعة مكاور موقع استشهاد يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا عليهما السلام)، إلى موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام حيث تعمّد على يد يوحنا المعمدان.

يعكس المعرض رسالة الأردن للعالم التي تؤكد على قيم السلام والعيش المشترك بين أتباع الأديان المختلفة، كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في احدى خطاباته حين قال "إن مبادئ العيش المشترك والوئام بين الأديان جزء أصيل من تراث الأردن؛ الذي مثّل عبر التاريخ وطنا راسخاً للمجتمعات المسيحية، يتعاون ويتشارك فيه مواطنوه في بناء أمة واحدة قوية. وما زال المسيحيون، منذ آلاف السنين، جزءا لا يتجزأ من نسيج مجتمعات الشرق الأوسط، ولهم دور محوري في مستقبل منطقتنا.".

وفي اطار سعي الوزارة الحثيث والمستمر لتطوير السياحة الدينية والثقافية، يتوقع أن يسهم المعرض في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة للحج المسيحي، ما يعكس التزام المملكة العميق بالحفاظ على الآثار وحماية الأديان، حيث تخطط الوزارة الى إقامة سلسلة من المعارض في عدد من الدول مثل فرنسا، والبرتغال، واليونان، وذلك بهدف نشر رسالة المعرض وتعزيز الروابط الثقافية بين الأردن ودول العالم.

يشار الى ان هيئة تنشيط السياحة الأردنية تاسست عام 1998 كهيئة ذات استقلال إداري ومالي، وبموجب نظام يهدف إلى تولي وتوحيد عمليات الترويج والتسويق السياحي للمملكة، والعمل على خلق الطلب على المنتج السياحي الأردني، حيث بات الترويج السياحي ضرورة ملحة في ظل ازدياد حدة المنافسة بين الدول، وتنامي الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة.



