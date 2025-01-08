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إجلاء عشرات الآلاف من سكان لوس أنجلوس بسبب حريق ضخم

1/8/2025 7:07:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق غابات ضخم في منطقة راقية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ما تسبب في تدمير منازل واختناقات مرورية، فيما أجلت السلطات نحو 30 ألف شخص مع تصاعد أعمدة الدخان التي غطت معظم مناطق المدينة.
وأرغم حريق هائل اندلع الثلاثاء قرب لوس أنجلوس آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأمريكية الكبيرة التي تعصف بها رياح قوية تساهم في انتشار النيران وتشكل“خطرًا قاتلًا” بحسب السلطات.
وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 1262 فدانًا في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو احترقت، بعدما حذروا من خطر جسيم لنشوب حرائق نتيجة ريح عاتية هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف.
واتسعت رقعة الحريق سريعًا مما زاد المخاوف من احتمال إجلاء مزيد من الأحياء، وأظهرت لقطات، ألسنة اللهب وهي تلتهم منازل وجرافات تزيل مركبات مهملة عن الطرق لتتمكن مركبات الطوارئ من المرور.
وقبل نشوب الحريق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أعلى حالة تأهب من الحرائق في معظم أنحاء لوس أنجلوس من الثلاثاء إلى الخميس وتوقعت هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 80 إلى 130 كيلومترًا في الساعة.
الجزيرة










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