فقدان 13 عسكريا بانفجار بمستودع أسلحة في كوبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الكوبي اليوم الأربعاء، أن 13 شخصا من عناصره فقدوا إثر انفجار وقع في مستودع للأسلحة والذخيرة شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكوبية عن وزارة الدفاع قولها، إن 13 عسكريا بينهم رائدان وضابط صف فقدوا في الانفجار الذي وقع في مجمع ميلونيس مقاطعة هولغوين 730 كيلومترا شرقي العاصمة.
وأدى الانفجار إلى إجلاء أكثر من 1200 شخص من سكان المنطقة المحيطة بالمستودع إلى أماكن آمنة.
من جهتها، باشرت السلطات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث بالتزامن مع عمليات البحث عن المفقودين.
بترا
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