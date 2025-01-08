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فقدان 13 عسكريا بانفجار بمستودع أسلحة في كوبا

1/8/2025 7:07:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الكوبي اليوم الأربعاء، أن 13 شخصا من عناصره فقدوا إثر انفجار وقع في مستودع للأسلحة والذخيرة شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكوبية عن وزارة الدفاع قولها، إن 13 عسكريا بينهم رائدان وضابط صف فقدوا في الانفجار الذي وقع في مجمع ميلونيس مقاطعة هولغوين 730 كيلومترا شرقي العاصمة.
وأدى الانفجار إلى إجلاء أكثر من 1200 شخص من سكان المنطقة المحيطة بالمستودع إلى أماكن آمنة.
من جهتها، باشرت السلطات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث بالتزامن مع عمليات البحث عن المفقودين.
بترا









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