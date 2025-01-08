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الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة

1/8/2025 7:07:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر بحق سكان القطاع، ما أدى إلى استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة 78 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 460 يوما على قطاع غزة، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 45الفا و936 شهيدا و109.274 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
بترا









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