الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر بحق سكان القطاع، ما أدى إلى استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة 78 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 460 يوما على قطاع غزة، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 45الفا و936 شهيدا و109.274 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
بترا
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