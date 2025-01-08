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استطلاع: 40% من الألمان مستاؤون من سياسة بلادهم الخارجية

1/8/2025 7:07:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب أربعة بين كل عشرة ناخبين في استطلاع للرأي عن قلقهم إزاء مستقبل السياسة في ألمانيا، قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات المقررة في البلاد.
وعندما تم سؤالهم عن أفضل شعور يصف كيفية رؤيتهم لمستقبل السياسة الألمانية، قال 39% من الألمان إنهم يشعرون بالقلق بينما ذكر 15% آخرون أنهم يشعرون بالإحباط.


وقال 7% إنهم يشعرون بالخوف في حين أعربت نسبة مماثلة عن تفاؤلها إزاء مستقبل السياسة في ألمانيا وذكر 12% آخرون أنهم مترقبون و11% تغمرهم التوقعات بينما ذكر 8% أن لديهم شعورا محايدا.


وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 2246 ألمانيا مطلع يناير الجاري.

RT

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