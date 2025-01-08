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فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

1/8/2025 7:07:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في إقليم الشمال غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.


وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل منطقة المفردات في محافظة المفرق من الساعة 9 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومنطقة ضاحية الأمير فيصل ببلدة جبة في محافظة جرش من 3:30 عصرا لغاية 5:30 مساء.


كما سيشمل الفصل المبرمج للتيار الكهربائي منطقة باعون في محافظة عجلون من 9 صباحا لغاية 4 عصرا .

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