فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في إقليم الشمال غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل منطقة المفردات في محافظة المفرق من الساعة 9 صباحا ولغاية 2 ظهرا ومنطقة ضاحية الأمير فيصل ببلدة جبة في محافظة جرش من 3:30 عصرا لغاية 5:30 مساء.
كما سيشمل الفصل المبرمج للتيار الكهربائي منطقة باعون في محافظة عجلون من 9 صباحا لغاية 4 عصرا .
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