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إنجاز أردني نوعي يمكن الأطباء من اكتشاف التوحد في سن مبكرة

1/8/2025 7:07:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- "الخصائص السيكومترية للصورة الأردنية من (RITA-T) الاختبار التفاعلي السريع للكشف عن اضطراب طيف التوحد عند الأطفال الصغار" كان عنوان رسالة الماجستير المتميزة التي نوقشت مؤخرًا للطالبة سناء مشهور الحاج حسين، تحت إشراف الدكتور سامر مطلق عياصرة، أستاذ مشارك في التربية الخاصة – الموهبة والإبداع. في قسم التربية الخاصة بكلية العلوم التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية.
وتُعد هذه الدراسة خطوة رائدة على مستوى البحث العلمي في الوطن العربي، إذ ركزت على اختبار عالمي يُعرف باسم RITA-T، وهو أحد الأدوات الأكثر حداثة ودقة في الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد. وتمثل الدراسة أول توطين واختبار علمي للنسخة الأردنية من هذا المقياس، مما يضع الأردن في مقدمة الدول التي تبنت هذا الاختبار لتحسين أساليب التشخيص والتدخل المبكر.
ويُعتبر اختبار RITA-T أداة تشخيصية تفاعلية تستخدم عالميًا للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد عند الأطفال من عمر ( 1.5 - 3 ) سنوات و يتميز هذا الاختبار بكونه: سريع التطبيق يستغرق أقل من 10 دقائق لإتمامه. دقيق النتائج يتمتع بمعدلات حساسية وخصوصية مرتفعة تجعل نتائجه أكثر موثوقية مقارنة بالأدوات التقليدية. اقتصادي غير مكلف وسهل الاستخدام بعد تدريب متخصص، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأخصائيين والمؤسسات. وقد أثبتت الدراسة فعالية النسخة الأردنية من الاختبار، حيث أظهرت نتائج حساسية بلغت 97.3% وخصوصية وصلت إلى 98.2%.
وتأتي هذه الدراسة في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، حيث يشخص طفلًا من كل 35 طفلًا عالميًا تقريبا بهذا الاضطراب. ومع ذلك، فإن المنطقة العربية – بما في ذلك الأردن – تعاني من نقص كبير في الأدوات الدقيقة للإحصاء والتشخيص المبكر، مما يؤدي إلى تأخر التدخل العلاجي وزيادة الأعباء على الأسر والمجتمعات.
من هنا، يمثل اختبار RITA-T بصورته الأردنية أداة مثالية لردم هذه الفجوة ، حيث يُمكّن الأخصائيين من الكشف المبكر عن الحالات الأكثر عرضة للإصابة، مما يتيح تقديم تدخلات فعّالة تقلل من تأثير الاضطراب على نمو الطفل ومستقبله.
ويوصي الباحثين بضرورة اعتماد اختبارRITA-T كأداة رئيسة في عمليات التشخيص المبكر لاضطراب طيف التوحد في الأردن. كما دعوا إلى تدريب الأخصائيين على استخدامه لضمان الدقة والفاعلية، مما يسهم في توفير خطط تعليمية وعلاجية مخصصة للأطفال المصابين.
وهذا الإنجاز لا يقتصر على الأوساط الأكاديمية فحسب، بل يحمل بُعدًا تطبيقيًا مهمًا يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للبحث العلمي في مجال اضطراب طيف التوحد.
كما يُعد نموذجًا يحتذى به في الربط بين الأبحاث العلمية والحاجات المجتمعية الملحة.









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